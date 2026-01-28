5歳になっても続く息子の「お漏らし」の悩み…子育て中の兄に相談すると返ってきた豪快すぎる神回答

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。3.1万人のフォロワーを持ち、「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは5歳の息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんの子育てに関するエピソードを紹介します。

子育てをしていると、「うちの子、まだこれができないけど大丈夫だろうか」と思うことありませんか？ 実は、うつ子ちゃんもそんな悩みを抱えています。うちの子はうちの子、他人と比べてはいけないと思っても親御心が勝って不安が募ってしまったうつ子ちゃんの出来事をお伝えします。

他の子と比べちゃダメとわかっていても……

子育て中、「子どもの成長」について悩むことありませんか⁉ 私は何度もありました、いえ、今もあります。

例えば、「ちっとも歩き出す気配がないけど、大丈夫かな!?」「しゃべりはじめるタイミングが遅すぎる気がする……」「こんなにも毎日癇癪がスゴイのって、うちの子だけなのでは……」という感じです。周りの子どもと比べるのはよくない、息子は息子と思いつつも、ママ友のおうちや保育園で息子以外の子どもたちと接すると、「あれ…？ それ、もう他の子はできているのか……」と驚いて、不安になったことも正直ありました。

実は最近、衝撃を受けた出来事がありました。息子の幼なじみのあの子も同じクラスのあの子も5歳になったばかりだというのに、すでにひらがなが読め、スラスラと文字も書けることを知ったのです。我が家の5歳児といえば、文字にはまったく興味を示さず、相変わらず戦隊モノに夢中……。そろそろ文字の勉強を始めたほうがいいのかな、と思ったのですが、学習には個人差もあるんだし、私も子どものころは本を読むよりも外で遊ぶほうが好きだったんだし……。息子がその気になるまでは、無理強いしても……、と思って少し様子を見ることにしました。

保育園の先生から告げられた、息子の話

でも、息子の成長に関することでは、他にも心配なことがありました。実は、5歳の今も、しばしばお漏らしをしちゃうことがあるのです。私自身は、子どもはみんなそんなもんやろう、と思っていて、あまり心配していませんでした。ですが、ある日保育園の降園時に、息子のお着がえ袋（洗濯物）を受け取りながら、こんなお話を投げかけられたのです。

「今日のお洗たく物、ちょっと重めです。おズボン、汚してしまったので……。◯◯くん（息子の名前）、最近お昼間のお漏らしがけっこうあるんです。ちょっと気になったのが、おしっこ出ちゃっても“気持ち悪い”と感じていないのかな……というか出ちゃったことがわかっていない感じがするんですよね……」と言われたのです。

私にとっては、「えーっ!?」の衝撃でした。確かに、我が家でも遊びに夢中でトイレが間に合わず、ということはあるけれど、自覚はあるはず……。「家でやっちゃったときには “でた〜”と教えてくれます。だから、たぶん気づいてないということはないと思うのですが……」と先生に返答しました。

でも、先生がそんな指摘をするなんて、もしかしてお漏らしするのは息子だけのかも、と不安になり、「先生、息子と同じ年の子たちってもうお漏らしすることってないんですね!?」と質問すると、「そうですね、もうみんなしないですね」と先生……。え――！ そうなの!? やっぱりまずいのかな……どうしよう、脱お漏らしにはどんなことをすればいいの？ と私は頭の中は、グルグルと不安が回り始めて、立ちくらみがしそうな勢いでした。

そして、先生はこうつけ加えたのです。「もしかしたらですが、ママがちょっと忙しくて、ママの保育園の送り迎えができないことが続くとお漏らししちゃうことが多い気がします……。でも、お漏らし以外は元気にお友だちとも楽しく過ごせているので、大丈夫だと思います。念のためお伝えしただけなので、お母さんも心配しすぎないでくださいね……」と話してくださいました。先生の言葉にハッとしました。

確かに、先生に指摘されたこの時期は、私の仕事が超多忙で保育園の送り迎えはほとんど夫やじぃじにお任せ状態になっていました。昨年、夫と事業を立ち上げてから、私が営業部門を担当し外仕事を、在宅業務の夫が息子担当、というスタイルが増えていきました。それまでは私が専業主婦をしていたので、息子の送り迎えも日々のケアも私中心で回っていました。起業し、ライフスタイルが変わった後も、息子が寂しくならないように、夫もじぃじも子育てルーティーンを整えてくれていました。

でも、考えてみれば息子にとって、自分をケアしてくれる担当が変わるのは、とても大きな環境の変化であることは間違いありません。私が思う以上に、息子は変化にストレスを感じていたのかもしれません。このことは自分では気づかないことだったので、先生からお話しいただけたことはとてもよかったと思いました。

兄やMさんの話で、気づいたこと

その晩、息子が寝た後、さっそく夫に先生から出たお話を相談しました。でも、「まぁ、大丈夫でしょう」と一言……。夫のこの冷静さは、とても大事なことであり、夫の一言が答えなのでしょうが、私の不安は鎮静しませんでした。

この不安な気持ち、どうしたらいいの!? と私は兄に電話をしました。兄には4歳の娘がいて、さらに子どもの発達に関わる仕事についていることもあって、普段から子どもたちの成長や悩みについて話し合う仲でもありました。

兄に「同じクラスの他の子たちは、みんな漏らさないらしいんだよ……」と言うと、間髪を容れずに「そんなん他の子と比べたらアカンわ〜！ 大人の自分でもたまに漏らすし〜！ ハッハッハ〜！」と笑い飛ばしてくれました。いや、あんたが漏らすのはどうなん……と心の声も漏れ出そうになったものの、やっぱり心配しすぎるのもダメだなと感じました。子どもの成長に関わる仕事をしているのだから、もっと詳細なアドバイスがあるのかと思ったら、これです（笑）。でも、逆に兄が明るいリアクションで対応してくれたおかげで、自分が気にしすぎていたことがわかったのです。

この兄とのやり取りをこの連載の担当編集Mさんにお話しすると、「実は、私、小学2年生までおねしょが治らなかったんですよ」と、突然の告白がありました。当時、Mさんのお母さんはとても心配して、小児科やおねしょが治るという民間療法的な施設にも連れていかれた経験があったといいます。

「おねしょをするたび、母のがっかり顔や泣く姿をみて、自分は悪いことをしている、ダメな子なんだと思っていました。母と病院に行った日や母の悲しい顔を見た日は必ずおねしょをしてしまって……。その後、新しく訪ねた小児科で先生が、『放っておけば治ります。おねしょしたって大丈夫。安心してね、Mちゃんはそのままで大丈夫だよ』と頭をなでてくれて、なんだかものすごくホッとしたことを今も覚えています。それからまるで魔法のように、おねしょの回数が減ったんですよ。だから、息子さんのこと神経質になりすぎないほうがいいかも……子どもはそういう思いを敏感に感じ取るところがあるから」と話してくれました。貴重なお話、ありがとうＭさん！

確かに、私も神経質になりすぎていたかも……。しかも、仕事に復帰してから毎日が慌ただしくて、いつもドタバタ……。「なんだかママはいつも忙しそうなんやな……」、そんな気持ちが息子にも伝播していたのかもしれません。

変わるべきは、息子ではなく、私なのかもしれないと、兄やMさんの言葉を聞いて感じました。周りの子はできているのに、うちの子はできていないって比べるんじゃなくて、ゆっくりでいいから子どもの「〇〇したい！」「〇〇ができるようになりたい！」と心の芽がでるまでドッシリと待ってみることが大切なんですよね。

子どもが変わる「ある日」は突然やってくる

……と悟ったような気持ちになりましたが、実際には簡単にいかないのも親心というもの。やっぱり息子ができないことは心配になってしまうし、不安にもなる。この湧き上がる想いをどう解決したらいいのか……、これが次なる悩みとなりました。

そこで私は、なんでこんなに不安になるのか、と自分の気持ちを少しフカンでみるクセをつけてみました。

「他の子と比べてしまうのは、比較したいのではなく、息子を愛おしいと思うからなんだよな……」→「でも、お漏らし以外は問題ないんだよね」→「お漏らしのケアはちょっと面倒だけどすごくイヤというわけじゃない」→「じゃぁ、何がイヤなんだろう……他の子ができていることができない、が心配なんだよね」→「でも、息子ができることもたくさんある。他の子と比べることってあまり意味がないかも……」

という感じに少し客観的に考えてみると、不安や悩みのループから解放されることがわかってきたのです。

正直に言えば、私は今でもよく揺れています。「本当にこのままでいいのかなぁ」と思う日もありますし、夜中に息子の心配事をスマホで検索しては、余計に不安を大きくしてしまうこともあります。頭では「大丈夫」とわかっているのに、心が追いつかない。そんな日も、決して少なくありません。それでも最近、少しずつ思うようになりました。子どもは、親が思っている以上に、自分の力でちゃんと育っていくし、私が仕事を始めた環境にも徐々に慣れていくに違いありません。

ついこの間、文字に興味がなかった息子が、絵本の文字を指でなぞりながら「これ、なんて読むん？」と聞いてきました。実はトイレの失敗のお漏らしも「ある日」を機会に減ってきました。この「ある日」は別に特別なことがあったわけではありません。きっと「ある日」は、親が無理に作るものではなく、子どもの中で自然に訪れるものなんだと思います。

周りと比べてしまう自分を、私はこれからも完全には手放せない気がするけど、でも、比べて落ち込むためではなく、「この子はこの子の道を歩いている」ことを思い出すための感情なんだと思うことにしました。そうやって、心の中でブレーキをかけられる親でいたい。そんなふうに思うようになりました。また不安になったときには兄に笑い飛ばしてもらおうと思います！ ワッショイ！

