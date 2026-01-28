¡ÖÉÔÅÐ¹»¡áÉÔ¹¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¾®1¤«¤éÃæ3¤Þ¤ÇÉÔÅÐ¹»¤ÎÂ©»Ò¤Îµï¾ì½ê¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ÎºÇ´ü
2024Ç¯ÅÙ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ï35Ëü3970¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁêÃÌ°÷¡¦ÃÓÅºÁÇ¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤È¹Í¤¨Êý¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÉÔÅÐ¹»¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÂó¤¯¡½¡½4000ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÁêÃÌ°÷¡¦ÃÓÅºÁÇ¤Î¡Ö¿®¤¸È´¤¯ÎÏ¡×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬2025Ç¯9·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÃÓÅº¤µ¤ó¤Ï40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢4000ÁÈ°Ê¾å¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î¿Æ»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ÁêÃÌ°÷¤À¡£Ãø¼Ô¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅçÂôÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤â»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤½Â¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÃÓÅº¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é20Ç¯°Ê¾å¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÏFRaUweb¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÓÅº¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ä³¤³°¤«¤é¤âÁêÃÌ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÅº¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤ÎÂç³À½ñÅ¹¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅÔ·ËÀîÅ¹¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢Ìó100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÃÓÅº¤µ¤ó¤ÈÅçÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤ÎÏÃ¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¿Í¤ä¡¢ÀÅ¤«¤ËÎÞ¤ò¿¡¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥ÈÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤ì¤¿¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÃÓÅº¤µ¤ó¤ÈÅçÂô¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»¡áÉÔ¹¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¿Æ»Ò¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È
ÅçÂôÍ¥»Ò¤µ¤ó¡§¡ØÉÔÅÐ¹»¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÂó¤¯¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2021Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¡Ê30Æü°Ê¾å·çÀÊ¤·¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¿ô¡Ë¤¬19Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢YouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢¼ø¶È¤òÂÐÌÌ¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤ÇÁª¤Ù¤ë¡ÖÅÐ¹»ÁªÂòÀ©¡×¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥À¥á¤À¡×¡Ö³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤ò¸À¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤»Ò¡×¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤ÏÃÓÅº¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ç¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥æ¥á¥Î¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥æ¥á¥Î¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¢¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Åö»þ¡¢Èà¤Ï¾®³Ø5¡Á6Ç¯À¸¡£ËèÆü¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤â¸òÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÆü¾ï±Ñ²ñÏÃ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖHi, mom!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÅÐ¹»¡áÉÔ¹¬¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢Ë¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òFRaUweb¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÅÐ¹»¤Î²ÈÄí¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÏ¢ºÜ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»öÎã¤ò¼èºà¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÓÅº¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¥æ¥á¥Î¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÔÅÐ¹»¤Ç¤â¼é¤é¤ì¤¿µï¾ì½ê
ÃÓÅºÁÇ¤µ¤ó¡§¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î¸åÈ¾¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î2·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î´Ö¡¢Èà¤Ï²È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤ËÍ§¤À¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê±Ñ¸ì¤ò¼«Á³¤Ë³Ð¤¨¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆü¾ï²ñÏÃ¤¬¤Û¤Ü¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤âËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾¯¤·ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾¯¤·ÂÎÄ´¤ò°¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»þÅª¤ËÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¡¢Âà±¡¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÆþ±¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤¬Ãæ³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÊ¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤ÏÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï3Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤¬¤½¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤ÎÀÊ¤ä¤«¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¤È¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤ÎÂ´¶È¤ÈÊì¤ÎºÇ´ü
ÃÓÅºÁÇ¤µ¤ó¡§Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿2·î¤´¤í¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¹»¤ÎÁ°Æü¡¢ÀèÀ¸¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡×¤È¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¯¥é¥¹¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤ËÈà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ø¶È¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶ÈÁ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢Â´¶È¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£
Â´¶È¸å¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÂà±¡¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥¿¤¯¤ó¤â»ä¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ·ã¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
構成・文／塚重佐希（FRaUweb）
