ウワサの最新クラブをコースで徹底試打！今野一哉がわかりやすく解説

長年研究を重ねてきたカーボンフェースが、ついに理想形へ！ つるやの最新作「GOLDEN PRIX TR‐02」が満を持してこの秋、発売される。

新テクノロジー搭載のドライバーをはじめ、FW、UT、アイアンの進化のポイントと「GOLDEN PRIX TR‐02」がマッチする中・上級者が気にする”フィーリング”についてを、感覚の鋭さに定評のある今野一哉が、コース試打で徹底解説する。

【今野’s IMPRESSION DRIVER】 イメージどおりの弾道を作れる打音と操作性！

「460MAX」は打感と打音がやわらかく、打った瞬間に「ナイスショット！」と思える気持ちよさ。ウェイト調整での弾道調整も効きやすく、トゥやヒールにズラして狙ったラインを作りやすい。一方「450LS」は少し硬めの打感ですが、スピン量が抑えられ、低スピンの強弾道が出ます。ヘッドスピードが速い人や叩いて飛ばしたい人にオススメ。見た目も引き締まって見えるのでサイズ感は気にならず、小顔ヘッドならではの高い操作性も感じます。クラブや球筋を繊細にコントロールしたい人にぴったりですね。

打感の気持ちよさと強い弾道はフェースのテクノロジーの効果！つかまり具合や弾道の高さもウェイト調整機能で自分好みに変えられる。

SPEC

●ヘッド体積／460cc（460MAX）、450cc（450LS）

●ロフト角／10度（460MAX）、9.5度（450LS）

●ライ角／59.5度

●長さ／45.5インチ

●重さ／310g（S）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02（S、SR）

●価格／9万9000円

【今野’s IMPRESSION IRON】基本、高弾道だがボールコントロールもできる！

見た目はマッスルバックのようにシャープですが、中空構造でやさしく打てます。打感はマイルドで音も心地よく、打った瞬間に気持ちよさが残る。芯を外しても弾道が安定していて、ミスに強いのも魅力です。高弾道でグリーンをしっかり狙えるし、コントロールもできるので、見た目のシャープさとのギャップに驚く人も多いはず。上級者も満足できる操作性と、やさしさが同居したアイアンです。

やさしい打感なのに、マッスルバックのようなシャープな顔つき。見た目とフィーリングのギャップも魅力に。

SPEC

●ロフト角／29度（#7）

●ライ角／62度（#7）

●長さ／37.75インチ（#7）

●重さ／387g（#7·フレックスR·スウィングウェイトD0）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト（S、SR）、N.S.PRO950GHneoスチールシャフト（S）

●価格／【TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト】5本セット（#6～9、PW） 15万4000円、単品 3万800円（#5）、2万8600円（1本／48、52、56）【N.S.PRO950GHneoスチールシャフト】5本セット（#6～9、PW） 14万8000円、単品 2万9700円（#5）、2万7500円（1本／48、52、56）

【今野’s IMPRESSION FW&UT】「上げる・抑える・つかまえる」の打ち分けのイメージがヘッドから伝わってくる

「#3」はシャープな見た目で、ヘッドがボールの下に滑り込むような印象。球をしっかり高く上げたいときに高弾道で狙えます。チタンヘッドの「#3+」は丸みを帯びたヘッドでドライバーに近い形状。叩いて打っていきたいときに強弾道で飛ばせる“ミニドライバー”的な存在。ドライバーが不安なティーショットや飛距離をかせぎたい場面で活躍します。UTはオフセットが入り、ボールを包み込むような安心感。芝の上から打つと、上げる・抑える・つかまえるのイメージが作りやすく、思いどおりの弾道を描けます。

UT

ヒール下が地面に突っかからない。また、オフセットが効いているから長めのクラブでもつかまるイメージが出て、安心して構えられる。

FW

3+（右）は丸みがありドライバーに近い形状、#3（左）はシャープ。形状の違いが、それぞれのフィーリングのよさを生む。

SPEC

【FW】

●ヘッド体積／148cc（#3）、185cc（#3+）

●番手（ロフト角／度）／#3+（14.5）、#3（15.5）、♯5（18）

●ライ角／59度（#3）

●長さ／42.75インチ（#3）

●重さ／325g（#3·S）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト（S、SR）

●価格／4万9500円（#3+）、6万8200円（#3+）

【UT】

●ヘッド体積／107cc（U4）

●番手（ロフト角／度）／U3（18）、U4（21）、U5（24）

●ライ角／60度（U4）

●長さ／39.5インチ（U4）

●重さ／359g（U4·フレックスS）

●シャフト（フレックス）／TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02 シャフト（S、SR）

●価格／4万4000円

いかがでしたか。GOLDEN PRIX TR-02シリーズを、ぜひ試してみてください！

試打・解説＝今野一哉

●こんの·かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌連載のほか、さまざまなメディアでのレッスンやギアを解説。練習器具の開発なども行なうプロコーチ。東京都江戸川区のキッズゴルフクラブ代表。

写真＝田中宏幸

協力＝新東京都民ゴルフ場

●商品の問い合わせ／つるやゴルフ ☎︎06-6281-0111 tsuruyagolf.co.jp