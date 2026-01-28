「事態が動き出そうとしている」ロシア・ウクライナ和平協議にトランプ大統領が期待感　協議の詳細は不明

アメリカのトランプ大統領は27日、アメリカが仲介を進めるロシアとウクライナによる和平協議について、「まさに事態が動き出そうとしている」と述べ交渉のさらなる進展をにじませました。

トランプ大統領：

ウクライナとロシアではまさに事態が動き出そうとしている。ウクライナとロシアでは、非常に良い進展が起きている。

トランプ大統領は記者団に対し、アメリカが仲介し当局者での協議が続くロシアとウクライナによる和平協議について、「事態が動き出そうとしている」と述べ交渉のさらなる前進をにじませました。

ただ、協議の詳細は明らかにしていません。

3カ国の当局者による協議は2月1日にアブダビで予定されていて、ロシア側が求め、ウクライナが拒否する東部2州からのウクライナ軍の撤退など、両者の隔たりが大きい領土問題で進展が見られるのかが最大の焦点となっています。

トランプ氏は27日に公開されたラジオ番組でもウクライナ和平を「必ず成し遂げる」などと訴え和平実現に向け2国間交渉を主導する考えを改めて強調しています。

（フジテレビ国際取材部）