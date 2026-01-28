相続は、生前に家族で話し合い、情報を整理しておくことが重要です。相続準備を怠ったことで、後悔するケースもけっして少なくありません。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、相続と向き合うための心構えについて解説します。

相続でよくある後悔と背景

「まさか、こんなに早く……」

親の体調が急変したり、突然の事故や病気で亡くなったりしたとき、残された家族が最初に口にするのは、そうした言葉です。そして、次に出て来るのが、「もっと早く準備しておけばよかった」「せめて、あの時に話しておけば……」という後悔の声です。

相続に関する後悔の多くは、実は“準備の遅れ”が原因です。相続には特別な知識が必要なわけでも、大掛かりな対策をすぐに始めなければいけないわけでもありません。ただ、「何もしていなかった」「分かっていたのに、できなかった」という事実が、大きな混乱と心の負担を生んでしまうのです。

実際に私たちの元には、「相続の準備をしておきたい」と相談に来られる方が年々増えています。しかし、その多くは親御さんの体調が悪くなった後や、介護が始まってから。中には、親が認知症を発症してしまい、遺言も財産整理も間に合わなくなってしまったという事例も少なくありません。

例えば、あるご家庭では、「そろそろ相続のこととか話しておかないといけないな」と思っていたところ、80代の母親が転倒をきっかけに認知症を発症。入院と施設入所を経て、意思疎通ができなくなった頃に、子どもたちが慌てて「実家をどうするか」「預金はどうなっているのか」と動きだしました。

しかし、すでに本人の意思確認はできず、遺言書もなく、家は共有名義、預金の状況も把握できていない。結果として、相続の準備どころか、日々の生活に必要な費用の捻出にも苦労することになってしまいました。

こうした事態は、「相続＝死後の話」という固定観念が根強く残っているからこそ起きてしまいます。実際には、相続準備とは「死への備え」ではなく、「これからをどう生きていくか」の備え。つまり、生前に家族で話し合い、情報を整理しておくことで、家族が直面するさまざまな局面で柔軟な対応ができるようになるのです。

スムーズに相続を進める第一歩

特に最近は、親が長生きする時代です。人生100年時代といわれる中、80代や90代の親の介護・医療・住まいに関する選択は、相続の前に必ずやって来ます。

例えば、介護施設への入居費用をどう工面するのか、親が使っていない不動産をどう活用・売却するのか。こうした判断もまた、財産の整理と直結しています。

もう一つ、見落とされがちなのが「相続人側の年齢」です。相続する側もすでに60代・70代というケースは珍しくありません。自分自身も定年や退職、持病や老後資金の不安を抱える中で、さらに親の相続が降り掛かる。

だからこそ、早めに“情報共有”と“役割分担”をしておくことが、精神的にも経済的にも大きな安心材料になります。

とはいえ、いきなり「相続の話をしよう」と切り出すのは難しいと感じる方も多いでしょう。まずは、ささいなことで構いません。「実家の名義ってどうなってる？」「お母さん、もしものとき、どんな形で見送られたい？」など、日々の会話の延長線上で、自然と相続の話題に触れてみてください。

最初の一歩は小さくていいのです。大切なのは、「今のうちに話しておく」という姿勢です。その一歩が、後から「話していてよかった」と思える日をつくります。

LIFE Group