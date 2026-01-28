京都府京丹後市弥栄町の翻訳家・作家の横島昇さん（７２）が、英国作家のフランシス・キングさん（１９２３〜２０１１年）の長編小説「ザ・カスタム・ハウス」を翻訳し、出版した。京都を舞台に原爆症など日本の暗部を描いた代表作という。翻訳開始から４０年近くたち、横島さんが病魔と闘いながら仕上げた労作でもある。



【死ぬかと思った】エジプトでまさかの緊急搬送…「謎の赤いもの」を吐いた壮絶体験「災難過ぎる」「本当に生きててよかった」

キングさんはオクスフォード大で古典学を専攻し、学生時代に文壇にデビューした。５９〜６３年まで英国の国際文化交流機関「ブリティッシュ・カウンシル」の京都支部長として京都市に滞在し、日本を舞台にした小説を発表。英国ペンクラブ会長も務めた。



横島さんは京都外国語大大学院を修了。宮津市の灯籠（ろう）流しについて書いたキングさんの作品を読み、「郷里の丹後を書いた美しい恋愛小説に感動した」と魅せられた。



横島さんは２８歳の時に腫瘍が見つかったため手術し、「生きた証しを残したい」とキングさんの翻訳を手がけるように。８４年の来日の際、直接会って翻訳の約束をしたのが「ザ・カスタム・ハウス」だった。



作品には、日本人の実業家兼現代美術作家や被爆した女性、外国人の大学教授、宣教師らが登場する。東京で実際に起き、神父が容疑者として浮上した「スチュワーデス殺人事件」（５９年）を下敷きに、被差別部落問題なども盛り込み、さまざまな事件が起きる。



横島さんは８７年に翻訳を始め、９１年にできあがったが、キングさんの意図や細部が分からず、自叙伝を読むなどして研究を続けた。



当初は出版先が見つからなかったが、昨年５月にがんが再発したことで、「努力を無駄にしたくない」と、東京の出版社「未知谷」にかけ合い、刊行にこぎ着けた。



キングさんの著作の翻訳出版は５冊目となる横島さん。「書斎の隣に布団を敷き、苦しくなったら寝ながら校正作業を進めた。日本をアイロニー（皮肉）に満ちて描いた喜劇。最後までくすくす笑って読んでもらえたら成功」と話す。



解説も含めて６６４ページ。６６００円。



（まいどなニュース／京都新聞）