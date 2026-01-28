北海道ツーリングでTZR250だと遭遇する非舗装路が怖い……がきっかけで新カテゴリーがスタート！

1980年代、アフリカの砂漠が舞台のパリダカール・ラリーが世界で注目を浴びるようになり、各メーカーから市販車でもラリーレイドマシンが続出した。

但し主力はビッグシングル、もしくはビッグツインと、キャリアを積んだスゴ腕ライダーでなければ乗れそうにない世界観。

ところがこのサバイバルなキャラクターを、ツーリングの「旅」とイメージをオーバーラップさせたアドバンチャ－系という新たなカテゴリーが誕生したのだ。

中でも異色だったのが、1988年にリリースされたヤマハTDR250。

前年にエジプトの砂漠で4,800kmを駆け抜けるファラオラリーに、XT600テネレの車体へ2スト250cc2気筒で走ったバイクから派生したバイクだった。

実はそもそもが「北海道ツーリング」で、真っ直ぐな道の多い彼の地で、舗装路をちょっとでも外れるとTZR250のようなバイクだと不安で走れない……そこを何とかできないかという国内の身近なシチュエーションに端を発していた。

その言葉のままに、当時のレプリカ最先端マシン、TZR250の水冷クランクリードバルブの2気筒を搭載、56.4mm×50.0mmの249ccで45ps/9,500rpmとハイパーな仕様で、デジタル化で点火の進角や可変排気ポートを制御するチューンも加え、最大トルクを3.5kgm/9,000rpmから3.6kgm/8,500rpmへ僅かだが中速寄りとしていた。

車体は専用のダブルクレードル・フレームで、砂漠のラリーを高速で走破するイメージを意識していた。

極めつけはクロスチャンバーと呼ぶエキゾーストが前方で交叉して管長を稼ぎながらセンターアップ配置として、グランドクリアランスを稼ぐ見た目にもオンロードのスポーツとは明確に一線を画すレイアウトで、多くのファンの目を釘づけにした。前18インチに後17インチのホイール、ガス圧を加えたドカルボン・タイプのリヤサスと装備も本格派向き。

TZRエンジンのため、ミッションはドライサンプと高度なメカニズムだったり、320mm径のフロントディスクが非舗装路で過度な制動とならないよう、マスターシリンダーとブレーキホース間にバルブ機構を設けたバリアブルタッチシステムを採用するなど、オフ系バイクに乗るエンジニアが多い、いかにもヤマハらしい考えに溢れていた。

ボディマウントのカウルや、燃料タンク側にセットしたタコメーターの配置など、デザインもアドベンチャー系の新しい世代をアピールしていたのだ。

ただ実際には使われ方をツーリングメインのオンロード中心としていたにもかかわらず、見た目からオフロード専用のイメージが強く、旅バイクとしての懐の広さが評価される現代のアドベンチャー系のように、ライフスタイルとして浸透するまでには至らなかった。

こうしてTDR250は国内向けとしては短命に終わったが、ヨーロッパではミドルクラスで希少な2ストローク2気筒のビッグマシンを追い回す活気ある走りが評価され、グラフィックをラリーレイドのイメージよりツーリングスポーツ的なグラフィックへ変更した1990年モデルが存在していた。

最近のスタイルだけのスクランブラーと称する趣味性が皆無のカテゴリーとは比較にならないが、サバイバルな「夢」を追う旅バイクの提案として、こうしたポピュラーな250ccクラスでの展開に期待する層は必ずいるのではないだろうか。

RIDE HI（オリジナルサイト）で読む