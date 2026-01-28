お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。この春『Nスタ』ゲストコメンテーターを務めることも決まりました。今回は「ビビる大木さん一緒にと「TBS Podcast」で『人生後半どうする会議だ!』をスタートさせたものとして」を綴ります。

お金との付き合い方について

敬愛するご近所同世代、ビビる大木さんと２０２５年にスタートさせた「TBS Podcast」の『人生後半どうする会議だ!』。

２人でファミレスでグダグダと喋ってるのも楽しい。でもどうせならPodcastやっちゃいますか〜楽しみつつ！というノリでスタートさせたのだが…。

始めたら始めたでノリはファミレスではなく、仕事のノリになり、生真面目さがそうさせるのか、ラジオ局のブースがそうさせるのか、グダグダってわけには行かないのだ（聴いてる方はグダグダしてるなと思っていらしたら失礼いたしました）。

これまでのテーマは、人生後半だけあって

○お墓、喪主挨拶 ○食のこだわり ○アウトレット

○ご近所付き合い ○歯 ○捨てられないもの

○言われなくなったこと……などだ。



「TBS Podcast」から生まれたリアルイベント『どうする会議だ！』

アウトレットの話

毎回なかなか謎な大木さんのプライベート話も興味深い。

アウトレットの話でも盛り上がった。

わたしは兎に角行かないようにしている。

浪費家である、ということもあるが、行くと、欲していなかったものを、買わなくてはならない！だって60%オフで！あと１点！などと、はあはあと息が荒くなってしまうから。

同行者が裕福だと余計に、彼女が20個も買うなら、わたしはせめて2個は買わないと！という強迫観念にとらわれ、サンローランでサンダル、ボッテガの財布、と買ってしまったりするわけだ。



渋谷でのイベントには満員のお客様が。真ん中は後半でお金について教えてくださった投資家の児玉一希さん

どちらも素敵で生活を彩ってくれるが、問題は、買わないと決めていくのに、10万円単位で使ってしまうということだ！誰かわたしを縛り付けてくれ！



大木さんのアウトレットとの付き合い方

そこでいくと、大木さんのアウトレットとの付き合い方はすごいものがある。

何しに行くって、買い物がメインではなく、家族で散歩にいくという。何も買わないこともあるそうだ。

駐車場もあるし、広いし、景色も良いし、御殿場などは富士山もみえる。

飲食するところもある。

家族4人(1人は乳児だが）、あっちがみたい、やっぱりあっちも、と歩けていいよ、というわけだ。

乳児を抱っこしながらというのもすごい。

確かに、散歩という視点でみると、道は広いわ車は通らないわ、犬も楽しそう、トイレはそこらじゅう、すぐ座れる、延々と平坦、子どもが走っても安全安心。

わたしからすると欲求を抑える苦行のような散歩だが、いつかチャレンジしてみたい。

岡本太郎も言っていた。

苦手なことに取り組んでこそ、人生！

よろしくどうぞ！