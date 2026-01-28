1月28日の運勢第1位は天秤座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……天秤座

華やかな魅力が際立つ恋愛運好調の日！相手からの注目を集めやすく、思わぬアプローチが舞い込む可能性も。背筋を伸ばして、堂々とした態度で過ごすことがカギに。あなたの洗練されたムードが周囲の心を惹きつけ、恋が動き出します。

★第2位……水瓶座

心がワクワクする日！周りの人の何気ない話にも、新しいアイデアや、これからのヒントがたくさん隠されている予感。興味を引かれることがあれば、迷わず積極的に試してみましょう。その小さな一歩が、新しい挑戦や、素敵な人脈につながっていく可能性があります。

★第3位……双子座

ずっと胸の中で温めてきた構想や企画を、今日こそ周りに発表するチャンス！話しているうちに、あなたの熱意が伝わり、アイデアはどんどん具体性を増していきます。意外な反応や、素晴らしい助言が加わることで、あなたの計画はより鮮やかになるはず。

★第4位……獅子座

ふとした会話の中に、新しい趣味や夢中になれることを見つけられそうな日。あなたの素直な好奇心が、相手の心を開き、さらにワクワクするような情報や体験へとつながるでしょう。今日見つかった小さなワクワクを、大切に育ててみてください。

★第5位……牡羊座

前向きな気持ちが幸運を呼ぶ日。少しだけ冒険してみましょう。行ったことのないカフェや、少し足を伸ばした場所へ出かけてみると◎。新鮮な空気がステキなご縁を運んできたり、2人の関係をリフレッシュさせてたりします。