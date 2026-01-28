北九州市の工業高校の高校生たちが27日、若戸大橋の塗装工事を見学しました。高さ40メートルの現場で、生徒たちはどんなことを学んだのでしょうか。

北九州市の若戸大橋の塗装工事現場を訪れたのは、北九州市の八幡工業高校土木科の生徒37人です。



生徒たちは階段を登り、高さ40メートルのところにある、車が走る道路下の点検用通路などから、塗装された橋を見学しました。





■高校生「わざわざ足場まで立てて点検していたり、塗装を塗り替えたりして、 それで保たれるんだなと思いました。」

若松区と戸畑区を結ぶ若戸大橋。1962年の完成当時は「東洋一の夢のつり橋」と言われ、現在、国の重要文化財に指定されています。



しかし、2023年におよそ1キロの金属片が落下するなど老朽化が進み、2年前から大規模修繕工事が行われています。



■高校生

「地元の人たちのインフラを支えているものだと思うので、すごく大切だと思いましたし、自分もそういう仕事に就きたいなと思いました。」



生徒たちは、普段立ち入ることができない場所を見学し、建設の奥深さを学んでいました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月27日午後5時すぎ放送