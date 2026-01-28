ブンデスリーガ 25/26の第16節 ブレーメンとホッフェンハイムの試合が、1月28日04:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、アレクサンダー・プラス（MF）、バウター・ブルヘル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。ホッフェンハイムのアンドレイ・クラマリッチ（FW）のアシストからアレクサンダー・プラス（MF）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

ここで前半が終了。0-1とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分にホッフェンハイムのバウター・ブルヘル（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

54分ホッフェンハイムが追加点。グリシャ・プロメル（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが0-2で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

