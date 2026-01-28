¶â²Á³Ê¹âÆ¤Î°ìÊý¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏË½Íî¡¢¤Ê¤¼Î¾¼Ô¤Ï¿¿µÕ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î26Æü¡¢Âè°ìºâ·Ð¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¶â²Á³Ê¤¬Ìó5ÇÜ¤ËµÞÆ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Ë½Íî¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î±¿Ì¿¤¬Á¯ÌÀ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ10Ëü¸µ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ØÎØ¤¬¸½ºß¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Û¤ÜÃÍ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°ìÊý¡¢Åö»þ¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê100¸µ¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó2200±ß¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡ËÂæ¤Î°ÂÃÍ¤ÇÂ·¤¨¤¿100¥°¥é¥à¤Î¶â¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¤Á¤ç¤¦¤É10Ëü¸µ¡ÊÌó220Ëü±ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎÊý¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤òÊÝ¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤ò¿®¤¸¤Æ2Ëü¸µ¡ÊÌó44Ëü±ß¡Ë¶á¤¯¤Ç»ØÎØ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤¬400¸µ¡ÊÌó9000±ß¡Ë¤Ë¤âËþ¤¿¤º¡¢¤à¤·¤í¥×¥é¥Á¥Ê¤ÎÂæºÂ¤ÎÊý¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤òÅÁ¤¨¡¢»þÂå¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¨¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÂç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤ó¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶â¸½Êª²Á³Ê¤¬2015Ç¯¤Î1¥ª¥ó¥¹¡á1000¥É¥ë¡ÊÌó15Ëü5000±ß¡ËÉÕ¶á¤«¤éÄ¾¶á¤Ç¤Ï5100¥É¥ë¡ÊÌó79Ëü±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Ìó5ÇÜ¤Î¹âÆ¤ò¸«¤»¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹ñºÝ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼è°ú½ê¡ÊIDEX¡Ë¤Î»Ø¿ô¤Ï22Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯¤«¤é45¡ó°Ê¾å¤â²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç0¡¥5¥«¥é¥Ã¥ÈÀÐ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¤¬20¡ó°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¡¢¶âÂç¼ê¤Î»ç¶â¹Û¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬1Ãû¸µ¡ÊÌó22Ãû±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿°ìÊý¡¢ÍÎÏ¥À¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ô²Á¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤«¤é8³ä°Ê¾å¤â²¼Íî¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬µÕ¹Ô¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¼ûÍ×ÌÌ¤Ç¤Î¡Ö·ëº§Î¥¤ì¡×¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¤Ç23Ç¯¤Îº§°ù¿ô¤¬Àï¸å½é¤á¤Æ50ËüÁÈ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âº§°ùÆÏ½Ð¿ô¤¬11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¶¡µëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Å·Á³Êª¤Î10Ê¬¤Î1¤«¤é5Ê¬¤Î1¤Î²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤¬·èÄêÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î¿Í¹©¥À¥¤¥äÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÌó63¡ó¤òÀê¤á¤ëÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«¿ô½µ´Ö¤ÇÎÌ»º²ÄÇ½¤ÊÂåÂØÉÊ¤Î½Ð¸½¤¬¡¢´õ¾¯À¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿Å·Á³¥À¥¤¥ä¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â²Á³Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎºÄÌ³Áí³ÛÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄÌ²ßÉÔ°Â¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É»Ô¾ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸þ¤±¿Í¹©¥À¥¤¥ä¤¬¥¤¥ó¥É¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏÊü½Ð¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²¼Íî¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼ûµë¹½Â¤¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¹©¥À¥¤¥ä¤Ë¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Á¥Ã¥×¤ÎÊüÇ®ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢30Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂç1500²¯¸µ¡ÊÌó3Ãû3000²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»º¶È¼ûÍ×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¾å³¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼è°ú½ê¤ÎÎÓ¶¯¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Á¥¢¥ó¡ËÁíºÛ¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ïºß¸Ë¤ä¶âÍøÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¤ÎºÎ·¡ÎÌ¤Î¸º¾¯¤³¤½¤¬¾ÍèÅª¤Ê²Á³Ê¤Î°ÂÄêÅªÀ®Ä¹¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë