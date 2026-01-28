1987年（昭62）7月22日、両国国技館で、前王者レネ・アルレドンド（メキシコ）と2度目の防衛戦をすることになりました。オプション（興行権）といって、オレが挑戦したときに契約で決まっていたんですね。

86年7月に挑戦したときは、右膝半月板の手術やオーバーワーク症候群があったけど、このときは、絶好調ではないまでも、久々に調子がよかった。

アルレドンドは初回KO負けしてるから、警戒して下がると思いましたね。どうつかまえて、仕留めるか。中盤以降の勝負を想定していたら、初回から打ってきた。予想外でした。左を引っかけられて、オレはリングに手をついた。随分、研究したんでしょうな。

さらに、初回1分58秒、アルレドンドの左アッパーが当たった右目が見えなくなった。インターバルで治療のために右目を押さえられると相当痛い。試合後に目の奥の骨が折れてると診断されたから、眼窩底（がんかてい）骨折でしょう。右まぶたも、大きくカットしました。

2回には右まぶたから血が流れ始めた。視界は赤黒い。その間にパンチがくる。30秒、左フックでロープまで飛ばされました。

こんなことしてて、いいのか。

アルレドンドのパンチは強い。でも、ダウンするわけにはいかない。すると3回、あることに気づいたんですね。左目しか見えないから、遠近感、距離感がズレていたのが、分かったんです。

パンチが届かない距離と思っても、パンチをもらう。実際に見えていた距離よりも、本当は近かった。勘で距離を調整して踏み込むとボディーが当たる。「ウッウッウッ」。1戦目にアルレドンドを苦しめたボディーの記憶がよみがえりました。

4回50秒、アルレドンドのおびえた顔を間近で見ました。アルレドンドのスリップで足が引っかかり、オレもかぶさるように倒れて右手をついたとき、真上から表情がハッキリ見えた。よし、これでいい。これで勝てる。ボディーから上にパンチを返すんだ。そのタイミングを計り始めました。

しかし、4回終了後のインターバル、ドクターが、右まぶたの傷が深いから試合を終わらせようとした。これで終わったら客が納得しないだろうと思ったんですが、5回終了後にセコンドから「次の回がラスト」と言われた。本当か？慌てて走ってリングに出たら、パンチをもらった。バランスを崩す。レフェリーに試合を止められてしまいました。

6回43秒、TKO負けでした。3分じゃ間に合わん、が正直な気持ちでした。セコンドが「ラスト」と言うのは、よほど傷が悪いということです。試合後に15針も縫いましたから。あと2ラウンド、いや3ラウンドあればというのが、試合直後の気持ちでした。

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。