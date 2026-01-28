オーラスでのトップ目とラス目の差は、なんと僅か900点。そんな類稀な接戦を制したのは、EX風林火山の兼任監督・二階堂亜樹（連盟）。チームのポイントは、ついに昨年の赤坂ドリブンズに続く＋1000ポイントの領域に突入した。

【映像】上から下まで900点差！超レアな大接戦状態

1月27日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合は、起家から亜樹、BEAST X・下石戟（協会）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びで開局。東1局は、恵まれた配牌をしっかりと活かした下石が満貫・8000点をアガった。東2局では、逢川が2000点を獲得。東3局は、下石が4巡目にリーチをかけて2700点を加点した。

「先手を取れる局面が少なかった」。序盤は守備に回ったものの、亜樹は東4局、2巡目でイーシャンテンまで持ち込むと、7巡目にリーチを宣言。アガリ牌を見事に引き寄せ、リーチ・ツモ・赤2・裏ドラの満貫・8000点（供託1000点）を成就させた。これでラス目から2着目まで浮上するも、南1局では白鳥が4000点（供託1000点）、南2局では逢川が跳満・1万2000点を奪取。南3局は白鳥・下石のテンパイ流局で、亜樹はラス目に沈んだ。

そんな中、南3局2本場では「1000点アガれば3着目でオーラスを迎えられる。展開によってはラス逃れができそう」と考え、ポンから西のみの1100点（＋600点、供託1000点）を獲得。2着目までアップすると、南4局ではトップ目の白鳥が1人ノーテンだったことで100点差まで肉薄した。南4局1本場では、ラス目の親番・逢川が1人テンパイ流局。これにより、全員が900点差以内に収まった。Mリーグ史上最小点差という緊迫した南4局2本場、亜樹は慎重に打ち進めて一万・白のシャンポン待ちで待機。白のみアガれる型だったが、直後、これが下石から放たれ、白・ドラ1の2600点（＋600点、供託1000点）で逆転勝利を決めた。

東場はスピーディーな展開だった一方、南場は重たい雰囲気に包まれた。試合後、亜樹は「ねとっとした、じとっとした麻雀はまぁまぁ好きなので…」と笑顔。「私は楽しんでいました」と答えた。個人3連勝。チームのプラスも、遂に1000ポイントを超えた。「年が明けてから、まだチームはラスがなくて。好調にポイントを伸ばせられていますので、これからもポイントを伸ばせるように、みんなで頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました」。いよいよ独走態勢。卓上の舞姫が、さらに牙城を強固にする。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万9200点／＋49.2

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万5100点／＋5.1

3着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）2万4200点／▲15.8

4着 BEAST X・下石戟（協会）2万1500点／▲38.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

