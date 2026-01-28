インスタグラムで報告

卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんが27日、自身のインスタグラムを更新。昨年、47都道府県を完走したサンクスツアーのスペシャル版を3月1日に、地元の山口県山口市で実施すると発表した。ファンからは歓喜の声が続出している。

石川さんはインスタグラムに、「昨年完走した47都道府県サンクスツアーを記念して、私の故郷である山口県山口市にてサンクスツアースペシャルを開催することになりました」と投稿。動画でも「ぜひ山口市に遊びに来てください、待ってま〜す」と呼びかけた。

石川さんは現役時代の2022年4月から全国各地で、トークショーや実技指導などを行うサンクスツアーを開催。昨年12月には鳥取で47都道府県制覇を達成していた。

山口でのスペシャル版は3月1日、KDDI維新ホールのメインホールで行う。

石川さんからのビッグニュースにファンも反応。「山口県中が大盛り上がり間違い無しですね」「最後の米子に行けなかったので行きたーい」「最後にまた山口県でイベントをしていただけて嬉しいです」「これからも応援しますので是非頑張って下さい」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）