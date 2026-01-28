½Ë¾¡²ñ¤Îµ²±¤â¤Ê¤·¡Ö²õ¤ì¤ëÀ£Á°¡×¡¡Âç¤¤ÊÂå½þ¤â¡Ä»Ù¤¨¤¿Ë´¤¹äÏÓ¤Î¡ÈºÂ±¦¤ÎÌÃ¡É
¸µ¹Åç¡¦µªÆ£»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë1991Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡
¡¡1991Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»³ËÜ¹ÀÆó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¹Åç¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£µªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤ÇV¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãæ·Ñ¤®¤Ç36ÅÐÈÄ¡¢3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.44¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏËèÇ¯¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç·üÌ¿¤ËÅê¤²¤¿¡£µã¤¸À¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼åµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤ÎµªÆ£»á¤Ï¡¢³«Ëë3ÀïÌÜ¤Î4·î10Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥äµå¾ì¡Ë¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃæ·Ñ¤®¤ÏÊ£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»È¤ï¤ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£½ªÈ×¤ËÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥à¥Á¤âÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ë²¿Ç¯¤âÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎÃæÆü¤¬¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Åç¤¬9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£9·î10Æü¤«¤é¤ÎÃæÆü3Ï¢Àï¡Ê¥Ê¥´¥äµå¾ì¡Ë¤Ë3Ï¢¾¡¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢10·î13Æü¤ÎËÜµòÃÏ¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¤Îºå¿À¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤ËµªÆ£»á¤âÃæÆü¤òÆÍ¤Êü¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£9·î18Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï3Ï¢Åê¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£19Æü¤Î2ÀïÌÜ¤Ï0-1¤Î9²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢À¾ÅÄ¿¿Æó³°Ìî¼ê¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3Ï¢ÅêÌÜ¤Î20Æü¤Ï¡¢1-1¤Î4²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ç5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö3Ï¢ÅêÌÜ¤Ë5²ó¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦ÈèÊÀ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤¦À£Á°¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈµªÆ£»á¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿10·î13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤ÎËö¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè1»î¹ç¤Ë3ÈÖ¼ê¤Ç4²ó1/3¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡ÊÇÔÀïÅê¼ê¤Ï9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î¶âÀÐ¾¼¿ÍÅê¼ê¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö½Ë¾¡²ñ¤È¤«°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡È±ê¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡É¡Ö¤À¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â¼å²»¤ÏÅÇ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÅÅÄ¡Ê¹±¼Â¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÄË¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¹îÉþ¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£ÀÖ¥Ø¥ë¤Î¡È±ê¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÄÅÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢1991Ç¯4·î14Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÉÂ¤Î¤¿¤áÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£°À¤ÎÇ¾¼ðáç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÎµÕÅ¾V¤Ï¡¢¹Åç¥Ê¥¤¥ó¤¬¡ÈÄÅÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È¤Î»×¤¤¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢µªÆ£»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â5ºÐÇ¯¾å¤ÎÄÅÅÄ»á¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆþÃÄÅö½é¤«¤é¡Ë¤è¤¯¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥é¥À¥é¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤é¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¤²¤§¤è¡ª¡¡¤ªÁ°¤Ï¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤ÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£1993Ç¯7·î20Æü¤Ë32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÄÅÅÄ»á¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö¼åµ¤¤ÏºÇÂç¤ÎÅ¨¡×¤ÏµªÆ£»á¤Ë¤â¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡3¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿À¾Éð¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎµªÆ£»á¤Ï¡¢Âè1Àï¡Ê10·î19Æü¡¢À¾Éð¡Ë¤ÇÀÐÌÓ¹¨ÅµÆâÌî¼ê¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢Âè6Àï¡Ê10·î26Æü¡¢À¾Éð¡Ë¤Ç¤Ï½©»³¹¬Æó³°Ìî¼ê¤Ë3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦µå¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤â¥Ð¥Í¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£Íâ1992Ç¯¤Ï±¦ÉªÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»îÎý¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë