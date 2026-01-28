鳴海唯が大胆に肩出しミニワンピ「セクシーでかっこいい！」 ファッションイベント後の街を闊歩する姿

大胆に肩を出し、モデルのランウェイウォークの如く、夜の街を颯爽と歩いているのは、俳優の鳴海唯（27）だ。

１月19日、原宿（東京・渋谷区）でファッションブランド『DIOR』のポップアップイベント『ディオール アディクト キャンディ ショップ』のオープニングプレビューが開催され、多くの芸能人が訪れた。会場の外には、彼らを一目見ようと多くの見物人が集まっていたが、その中でも、特に目を引いていたのが、鳴海だった。

「彼女は、’18年の広瀬すず（27）主演映画『ちはやふる-結び-』にエキストラ出演したことがきっかけとなり、大学を中退して俳優になる決意を固めて上京。’19年、これも広瀬主演のNHK朝ドラ『なつぞら』でテレビドラマ初出演を果たします。’21年には映画『偽りのないhappy end』で行方しれずとなった妹を捜す主人公を演じ、高い評価を得ました」（テレビ誌ライター）

昨年、NHK連続テレビ小説『あんぱん』では、今田美桜（28）演じるヒロイン・柳井のぶの同僚役・小田琴子を演じた。普段はおしとやかなのに、お酒を飲むと饒舌になり人が変わるキャラで、コメディエンヌとしての才能も高く評価されている。その直後の10月期ドラマ『シナントロープ』（テレビ東京系）では、髪の青い美容学生でリストカット痕のあるメンヘラ女子・室田環那（むろたかんな）を演じた。演技幅の広い俳優としても知られ、今年、ブレイクする可能性が最も高い俳優と言われている。

イベントで、鳴海は、スカート部分の半分がミニになっているアシンメトリーなデザインのワンピースを着用。自身のSNSには、キャンディやスイーツがきらびやかにちりばめられたイベント会場で、同ブランドのリップ グロウ オイルを手にポーズを決める画像とともに、

〈とっっても幸せ空間だった〜♡〉

などと投稿していた。その後、イベント会場から出てきた鳴海は、黒服の外国人ボディーガードやスタッフとともに多くの見物人が見守る前を颯爽と歩いていく。その瞬間、ざわめきとともに、「えー！ すごい！」「めちゃセクシーでかっこいい！」という声が飛び交っていた。

現在、鳴海は１月６日より放送が始まったNHKドラマ10枠の『テミスの不確かな法廷』に出演。主人公は、発達障害を抱えた裁判官・安堂清春（あんどうきよはる）で、松山ケンイチ（40）が演じており、鳴海はヒロイン役で、安堂の特性を利用しようとして近づく弁護士・小野崎乃亜（おのざきのあ）を演じている。SNSでは、〈琴子や環那とも全く違いすぎて、鳴海さんって気づかなかった〉などと賞賛されている。

鳴海は同役を演じることについて、

〈松山ケンイチさん演じる安堂裁判官と関わっていく中で、弁護士を辞めようと思っていた彼女の心に希望が芽生えていきます。その等身大の小野崎の姿は、きっと多くの方に共感していただけるのではないかと思っているのでぜひ楽しみにしていただきたいです〉（『modelpress』’26年１月13日配信）

と語っている。

今年の鳴海の快進撃に注目したい。