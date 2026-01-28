【全文】菅沼菜々が挑むゴルフ×アイドルの二刀流！｢私の歌で″エクストラルハッピー″を届けます♡｣

やるからには良いものに！

「果てしない〜〜未来へ続く〜〜」

クリスマスムード一色となったイヴの東京。大量の風船と夢が詰め込まれたパステルカラーのスタジオに、ハイトーンヴォイスが伸びやかに響きわたる。ポップなメロディラインは″王道アイドルソング″のそれだ。しかし、マイクを握っているのは意外な人物だった。女子プロゴルファーの菅沼菜々（25）である。

国内女子ツアー通算３勝。強気なパッティングと天真爛漫(らんまん)なキャラクターでファンを惹(ひ)きつけてきた彼女が挑んでいるのはゴルフ界では前代未聞の″二刀流″。なんと2月18日にファーストシングル『君の救世主になりたくて！』をリリースし、アイドルデビューを果たすというのだ。この日、都内のスタジオではミュージックビデオの撮影が行われていた。

撮影の合間に、菅沼はモニターで繰り返しダンスを確認。振付師から「ロングトーンのときの腕の振りは、なるべく大きく伸ばす。そうするとダンスがきれいに見えるよ」などとアドバイスが飛ぶや、無言でうなずき、何度も同じ動きをなぞって再現性を高めた。表情はラウンド中と同じく真剣そのものだ。

正直、「トップアスリートといってもダンスは素人レベルだろう」と思っていたが、その先入観は数分で覆された。腕の振り一つとっても、指先までこだわっていて躍動感があるのだ。リズムも正確。

振付師も、「最初は手の振りをメインにした簡単なダンスを用意したのですが、菅沼さんから『もっと難しくしてください』って言われて（笑）。全身を使うダンスにしました。数回やっただけで覚えちゃうんだから驚きました」と目を丸くするのだった。

当の本人は、少し照れながらこう話した。

「小１から６年間、ダンスを習ってたんですけど、本当にセンスがなくて。今は好きなアイドルの振り付けをちょっと覚えたりするくらいです。でも、やるからには一番良いものにしたかったんです」

朝９時半に始まった撮影は、セットを変えながら夜８時まで続いた。疲れもあるはずだが、カメラを向けるや、笑顔で応える。普段、人気ゴルファーとして見せている″神対応″は、フィールドがスタジオになっても変わらなかった。

アンチからの心無い批判

ＭＶ撮影を終えると、菅沼はやっとホッとした表情を見せ、「もう、めっちゃ緊張します！（笑） ゴルフより難しい！」と笑った。

「たとえばパー５のコースなら、多少ミスしても取り返せるけど、歌とダンスは一回もミスれない。何より難しかったのが気持ちを込める歌い方です。音程はすぐ取れるようになったのですが、感情を乗せるってホント難しい！ ボイトレ講師の方に、『大げさに歌うくらいで良い』って言われて、少しずつコツを掴んできました」

’25年1月、菅沼がファンミーティングで「大好き」だという乃木坂46の曲を披露したのがすべての始まりだった。歌を聴いたレコード会社からオファーが届いたのが昨年９月。シーズン終了直後からトレーニングと並行してボイトレに通い、歌唱力に磨きをかけた。「せっかくやるなら中途半端は嫌だった」と言い切るあたりに、勝負師としての顔がのぞく。

衣装やセットにも、彼女らしいこだわりが詰まっている。

「衣装は坂道グループさんが着ているような、清楚な制服っぽい感じをイメージしました。セットも私の好きなピンクで統一。歌詞に出てくる『エクレア』にちなんで、キッチンでお菓子作りをしているシーンを盛り込んでもらいました。

歌うことでストレス発散にもなりますし、メンタルが安定すればゴルフにも良い影響が出てきます。実際にオフの練習は調子が良いんです。新しいことへ挑戦することでゴルフへの責任感も増しますし、意外と相乗効果があるんです」

気になったのはプロツアーに帯同する父の反応だ。ＣＤデビューの話が来たときは難色を示したそうだが、「最近は父も、私の曲を毎日聴いてくれてるみたいです」という。

今回の挑戦の裏には、苦しいシーズンで得た気づきがあった。’24年はショットが安定せず持ち味のパッティングにも悪影響を及ぼした。予選落ちが続き、悔し涙を流す日々を過ごした。それでも’25年５月の『パナソニックオープンレディース』で２年ぶりの優勝。復活を果たした。

「父といろいろ話しました。スイングの基本をもう一回、見直そうって。練習では動画を撮って、細かいところまでチェックしました。何より、ファンの皆さんの応援が本当に力になりました。結果が出なくても、ずっとついてきてくれる人がいて。このままじゃダメだなって、前を向けたんです」

支えてくれるファンの大きさを実感した。「歌にうつつを抜かしているから弱いんだ」など心無い声が寄せられることもあったが、気にもならなかった。

「批判が来るのは最初からわかっていましたし、覚悟もしていました。自分はゴルフが大好きだし、練習も手を抜かずにやっている。そこは自信を持っているので。アンチの人以上に、応援してくれる人がたくさんいるので頑張れるんです」

新しい可能性

1月17日にはデビューシングルを披露する単独ライブを行う。

「気合を入れて500人規模の会場を選びました。いつかは武道館……は無理にしてもＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙを満員にするくらいまでできたらなぁ〜〜。私が本気でアイドルをやることで、たとえばジュニアの子たちに″ゴルフ以外も楽しんで良いんだ″って、新しい可能性を提示できたら良いですね。

もちろん、ゴルフも結果にこだわっていきます。狙うは複数回優勝！ 去年２位で悔しかった『アース・モンダミンカップ』でリベンジしたいですし、11月にはカップの縁にボールがめり込んで止まってしまう″ホールインワン未遂″があったので、今年こそ出したいです」

そう言うと、菅沼は「ゴルフもアイドルも、どっちも全力！」と宣言。「応援よろしくお願いします！ ＣＤも……たくさん買ってください（笑）」と宣伝も忘れなかった。

フェアウェイでは勝利を、ステージでは歓声を--。この挑戦が新たなアンチを生むかもしれないが、菅沼は歌詞にちなんで、こう言い切った。

「歌のなかで″エクストラルハッピー″というワードが出てきます。″さらなる幸せ″という意味ですが、私の歌で皆さんの幸せを増やすことができたらうれしいです」

大谷翔平よろしく″ゴルフ界の二刀流″も日本を盛り上げる存在となるか!?

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

取材・文：スポーツライター・金明碰(キム・ミョンウ)