いつも仲良しな子猫の兄妹。一緒に暮らす生後8ヶ月の赤ちゃんがママに抱っこされていると、どこからともなく2匹が集まってきて…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万再生を超え、「実に尊い光景！」「何と愛おしい…」「涙が出てくる」との声が寄せられています。

【動画：ママが赤ちゃんを抱っこしていると、『2匹の猫』が…涙が出るほど『尊い光景』】

いつも仲良しごまぽん兄妹

Instagramアカウント『@snow75beryl』に投稿されたのは、生後4ヶ月の兄妹猫「ごま」君と「ぽんず」ちゃんが見せた尊すぎる光景を収めたリール動画です。

ある日、2匹の飼い主さんは、自分の子どもである生後8ヶ月の男の子の赤ちゃんを抱っこしていたそう。母と子の幸せいっぱいな時間を過ごしていると、2匹がどこからともなく現れたのだそうです。

「赤ちゃんで暖を取る」ごまぽん兄妹

近づいてきたごま君とぽんずちゃんは、なんと赤ちゃんのそばにぴったりと寄り添って眠りだしたのです。ごま君に至っては、赤ちゃんに抱きつくように上に乗っていたのだとか。

しばらくすると、ぽんずちゃんもちょっとだけ赤ちゃんの上に乗ってみたりして、赤ちゃんの体温で暖を取る様子が見られたといいます。

2匹とも、ママと赤ちゃんの温かさや、心地よさにウットリと目を細めて満喫していたのでした。

今後の成長にも期待

別の投稿では、生後間もなく保護されたごまぽん兄妹の、生後1ヶ月ごろの様子も動画に収められていました。仲良く2匹でお布団を使いこなしてくつろいでいる様子が見られますが、ごま君はやっぱり上に乗るタイプなのか、ぽんずちゃんの顔の上に自分のあごを乗せてリラックスしていたようです。

このまま2匹と赤ちゃんが仲良く健やかに成長していく中で、どんな光景を見せてくれるのかが楽しみです。

投稿には、「互いに暖かいんだろうなぁ♡可愛い」「赤ちゃんは暖かくてミルクのいい匂いがするから、ネコちゃんたちが集まってくるんですねー♡」「幸せすぎる光景ですね♡♡」「仲良しさん最高」「猫様を等身大で感じられるという幸せ♡いいなぁ」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『@snow75beryl』では、天使すぎるごまぽん兄妹の日常や、保護後の成長を見ることができます。

