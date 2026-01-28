か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【マクドナルド】大人も夢中に？！「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「新作ハッピーセット®」として「ポムポムプリン」のおもちゃが仲間入り。大人も夢中になりそうな可愛いビジュアルに要注目の、オブジェとしても置けそうなアイテムがラインナップしています。今回は1月30日からの第3弾でも入手可能な、第1弾に登場したおもちゃをご紹介。ぜひお目当てを狙ってチャレンジしてみて。

耳や帽子まで立体的な「ポムポムプリン ころころカート」

にっこりと笑った表情がとってもキュートなこちら。カートに変身したポムポムプリンは、耳や帽子まで立体的に作られており、存在感もバッチリです。デスクや棚にそのまま飾って、オブジェとして楽しむのも良さそう。@ftn_picsレポーターHaruさんも「カートに乗せるスイーツもプリンがデザインされていて大人もときめく可愛さ」と絶賛しています。

目印にもぴったりの「ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ」

ギュッと目を閉じたような表情が可愛らしいこちらは、鉛筆に被せられるキャップ。レポーターHaruさんいわく「プリンの底に鉛筆を刺すと、耳がぴょこぴょこと動く」という、ちょっとユニークな仕様もたまりません。鉛筆の目印として目立ってくれて、紛失も防げるかも。マスコットのような見た目や、自立してくれる仕様も相まって、空きスペースに飾るだけでも映えそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino