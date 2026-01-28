今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ポカポカ温まっていた猫ちゃんの様子。とあるものを使って暖を取っていたそうです。そのあるものとは…。投稿はXにて、15.4万回以上表示。8000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：意外なものを使って『暖をとっていたネコ』…まさかの光景が可愛すぎる】

味噌汁で暖をとるのヤメレ

今回、Xに投稿したのは「わらよも！アメショわらび&スコよもぎ(WaraYomo!)」さん。登場したのは、猫のわらびちゃんです。

投稿主さんによると、わらびちゃんは意外なものを使って暖を取っていたのだとか。そのあるものとは…なんと味噌汁！投稿主さんが飲もうとしていた味噌汁が入った蓋つきのお椀。それを枕にして、ポカポカ温まっていたそうです。

わらびちゃんは味噌汁に限らず、温かいものや場所が好きなんだとか。そして、今回の味噌汁のお椀は、わらびちゃんにとって温度も高さもピッタリだった模様。温まっているわらびちゃんはとても気持ちよさそうです。こぼすのが心配ですが、こうも幸せそうだとなかなか取り上げられませんよね。

味噌汁で暖を取っていたわらびちゃんを見て、X民の心も温まる

味噌汁の湯たんぽを上手に活用していた、わらびちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ガチかわよ」「高さもちょうど良さそう」「ぬくぬくにゃ」「冷めないように保温しているのだ！」「もう冬ですしね、わかる」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が味噌汁で温まっていたわらびちゃんを見て、心がホカホカになったようですね。

Xアカウント「わらよも！アメショわらび&スコよもぎ(WaraYomo!)」では、猫のわらびちゃん、よもぎちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちとの日常は、ついつい何度も眺めてしまいそうになります。

写真・動画提供：Xアカウント「わらよも！アメショわらび&スコよもぎ(WaraYomo!)」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。