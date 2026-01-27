ジムニー「CODE26」：新旧融合で蘇るJA11の魂

自動車・バイク業界におけるカスタム文化は常に進化を続けている。その中でも、特定の車種に特化し、深い知識と情熱をもって製品開発を行う専門ブランドの存在は、愛好者にとって重要な意味を持つ。スズキ ジムニー専門パーツブランド「BEYOND JAPAN」が発表した新カスタムスタイル「CODE26」は、まさにそうした哲学を具現化したものである。このスタイルは、現行ジムニーの普遍的な魅力と、かつて人気を博した「JA11」（スズキが1990年から1995年まで製造したジムニーのモデルで、そのスクエアなデザインとタフな走りで多くのファンを獲得した）のノスタルジックな意匠を融合させることを目的としている。

「CODE26」は、単なるレトロカスタムに留まらず、新旧のジムニーが織りなす「フュージョンスタイル」を提案する。これは、現代のジムニーオーナーが、過去への敬意と現在の技術を同時に享受できる新たな選択肢と言えるだろう。

「CODE26」が提案する新旧融合の美学

BEYOND JAPANが「CODE26」で目指したのは、現行ジムニーのボディラインにJA11のエッセンスを違和感なく溶け込ませることである。その核心は、フロントフェイスの再構築にある。

往年の名車が蘇るフロントフェイス

「CODE26」のフロントフェイスは、見る者にJA11時代の記憶を呼び覚ますデザインが特徴である。まず注目すべきは、純正よりも大幅にショート化されたフロントバンパーだ。これにより、ジムニー本来の軽快さと力強さが強調される。このショートバンパーには、JA11の純正パーツである角型のスモール＆ウインカーランプ（車両の幅を示すための灯火であるスモールランプと、方向指示器のウインカーランプが一体となったもの）が組み合わされる。BEYOND JAPANが開発した「ウインカーステー11」を使用することで、このJA11用ランプが現行ジムニーのショートバンパーに自然な形で装着可能となる仕組みである。また、スモール＆ウインカーランプは社外品のクリアタイプなど、ユーザーの好みに合わせて選択できるため、よりパーソナルな表情を演出できる。

懐かしさが香る「クラシカルグリル」

フロントフェイスを構成するもう一つの重要な要素は、JA11の1型をイメージして製作された「クラシカルグリル」である。このグリルは、JA11のモチーフに限りなく近い造形でありながら、現行ジムニーの丸いヘッドライトやボディラインと見事に調和するように設計されている。メーカーはこれを「新旧の絶妙なバランス」と表現しており、親しみやすさと同時にノスタルジックな雰囲気を醸し出すフロントマスクを実現している。この組み合わせにより、「CODE26」は単なるレトロカスタムではなく、BEYOND JAPAN独自の「フュージョンスタイル」として提案されている。それは、過去の記憶を呼び起こしつつ、現代のジムニーの魅力を最大限に引き出した、まるで名画のリマスター版のような存在だと言える。

BEYOND JAPANが描くジムニーカスタムの展望

BEYOND JAPANは、ジムニーという特定の車種に特化することで、その文化や歴史を深く理解し、尊重しながら製品開発を行っている。同社が目指すのは、単にカスタムパーツを提供するだけでなく、ジムニーが持つ普遍的な価値を未来へと繋いでいくことである。今回の「CODE26」は、その企業哲学を具現化した象徴的なカスタムスタイルと言える。

このような専門ブランドが提案するカスタムは、ジムニーオーナーにとって、まさに「痒い所に手が届く」存在である。既存の概念にとらわれず、自身の愛車を唯一無二の存在へと進化させたいと考えるユーザーにとって、BEYOND JAPANの提案は魅力的な選択肢となるだろう。

「CODE26」は様々な角度からその魅力が確認できる。

「CODE26」の購入方法と展示情報

今回紹介された「CODE26」スタイルを自身のジムニーに取り入れたいと考えるユーザーは、BEYOND JAPANの公式ウェブサイトやショールームで詳細情報を確認できる。各パーツの価格や具体的な取り付け方法、そして全体のカスタムイメージをより深く知るためには、以下の情報が参考になる。

詳細情報・購入先

「CODE26」特設ページ: https://beyond-jpn.com/jp/code26/ BEYOND JAPAN 公式HP: https://beyond-jpn.com/jp/ 公式ショップ: https://beyondjapan.base.ec/

実物を直接見て、専門スタッフに相談したい場合は、ショールームへの訪問が推奨される。

お問い合わせ先・ショールーム情報

まとめ

BEYOND JAPAN ショールーム 所在地: 千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階 電話番号: 070-1573-1716 通販部門: 048-971-5096

BEYOND JAPANが提案するジムニー「CODE26」は、単なるカスタムパーツの集合体ではなく、往年の名車JA11へのオマージュと、現行ジムニーの可能性を最大限に引き出すBEYOND JAPANの情熱が凝縮された「新旧融合の芸術品」である。このスタイルは、ジムニーというモーターサイクルが持つ歴史と文化を尊重しつつ、現代的な解釈を加えることで、新たな魅力を創出している。

「CODE26」スタイルは、JA11の角張った顔つきに愛着を持つジムニーオーナーや、既存のカスタムとは一線を画すオリジナリティを追求するユーザーに適している。このカスタムを通じて、自身のジムニーに新たな歴史を刻み、ドライブ体験をより豊かなものとすることが期待できる。詳細はBEYOND JAPANの公式サイトで確認できるため、興味を持ったユーザーはぜひアクセスしてほしい。

リリース提供元：株式会社ラスター