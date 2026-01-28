『ラムネモンキー』第3話 “雄太”反町隆史たちが中学時代にカンフー映画を撮ったいきさつを思い出す
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話が28日の今夜放送される。
【写真】映画監督の肇（大森南朋）は企画書を持って奔走することに
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第3話あらすじ
雄太（反町）、肇（大森）、紀介（津田）の三人は、中学時代の同級生・大葉灯里（西田尚美）から重要な証言を得る。中学生の頃、帰宅中に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くとマチルダこと宮下未散（木竜麻生）がうずくまっていた。マチルダの近くにいた男は灯里に気づき、足早に立ち去っていったという。三人は鶴見巡査（濱尾ノリタカ）にその話を伝えるが、巡査は困惑するばかり。
一方、映画監督の肇は仕事がなく、借金を抱えていた。かつてのツテを頼ろうとするが全く相手にされない。流行要素を盛り込んだ企画書でなんとか仕事に繋げようと必死だ。
そんな中、白馬（福本莉子）が働くカフェで、三人は映画を撮った経緯を思い出す。ビデオカメラを手に入れた肇は映画部を作り、カンフー映画『ドランクモンキー酔拳』の脚本を書いたのだった。脚本を読んだ雄太も紀介も気が進まないが、顧問のマチルダは映画を作ることと、お互いを役名である「ユン」「チェン」「キンポー」と呼び合うことを指示。その日から、三人はカンフー映画に打ち込んでいく。
ある日のこと。肇はとある家の庭先にあったチェーンソーから体育教師・江藤（須田邦裕）の恐ろしい記憶を思い出す。規律を重んじ、体罰も辞さない江藤は「ジェイソン」と呼ばれており、とりわけ口が達者な肇を目の敵にしていた。その江藤がマチルダをチェーンソーで殺した光景が、肇の脳裏に蘇った…。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
