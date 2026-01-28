風間俊介＆庄司浩平、“添い寝”オフショット「まだ隠し玉があったなんてっ！」「公式様さすがすぎる」
俳優の風間俊介が主演、相手役として庄司浩平が共演し話題となったテレビ東京の7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが28日までに更新され、未公開オフショットを公開した。
【写真】「公式様さすがすぎる」“添い寝”オフショットが公開された風間俊介＆庄司浩平
インスタグラムでは、23日からBlu-ray＆DVD BOX発売日まで未公開ショットを投稿。今回は十条雀（風間）の上に田中慶司（庄司浩平）が身体を預けて、添い寝する様子が公開された。
この投稿に「ちょっと…息止まる」「まだ隠し玉があったなんてっ！」「かわいい……尊い……愛おしい…………」「最後の最後に特大のオフショをありがとうございます」「こんな可愛くて尊すぎるオフショットを隠していたとは公式様さすがすぎる」といった喜びのコメントが寄せられた。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。2025年9月19日に最終回を迎えた。
