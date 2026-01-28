3月開催のWBCに出場する日本代表のメンバーが新たに10名発表された。井端弘和監督が26日に都内で会見を開き明らかにした。



井端監督は昨年12月に最初のメンバー発表を行い、大谷翔平ら8選手を選出。他には菊池雄星(エンゼルス)、松井裕樹(パドレス) 、NPBからは伊藤大海(日本ハム)、石井大智(阪神)、種市篤暉(ロッテ)、大勢(巨人)、平良海馬(西武)が選ばれた。





16日には牧秀悟（DeNA）、若月健矢（オリックス）、牧原大成（ソフトバンク）、源田壮亮（西武）、佐藤輝明（阪神）、近藤健介（ソフトバンク）、坂本誠志郎（阪神）、菅野智之（FA）、周東佑京（ソフトバンク）、森下翔太（阪神）、松本裕樹（ソフトバンク）の11人が追加で決定していた。そして今回は、山本由伸(ドジャース)や鈴木誠也(カブス)、今季からメジャーに挑戦する岡本和真(ブルージェイズ)、村上宗隆(ホワイトソックス)の両名も選ばれ、メジャーで活躍した選手が続々と名前が挙がった。一方、国内組では、宮城大弥(オリックス)や郄橋宏斗(中日)、中村悠平(ヤクルト)、曽谷龍平(オリックス)、北山亘基(日本ハム) 、小園海斗(広島)の名前が呼ばれた。これで選出されたのは、30人中29人。残り1人は後日発表される予定だ。▽発表された29人※数字は背番号、()内は所属球団【投手】1 松井裕樹(パドレス)13 宮城大弥(オリックス)14 伊藤大海(日本ハム)15 大勢(巨人)16 大谷翔平(ドジャース)17 菊池雄星(エンゼルス)18 山本由伸(ドジャース)19 菅野智之(FA)26 種市篤暉(ロッテ)28 郄橋宏斗(中日)47 曽谷龍平(オリックス)57 北山亘基(日本ハム)61 平良海馬(西武)66 松本裕樹(ソフトバンク)69 石井大智(阪神)【捕手】4 若月健矢(オリックス)12 坂本誠志郎(阪神)27 中村悠平(ヤクルト)【内野手】2 牧秀悟(DeNA)3 小園海斗(広島)5 牧原大成(ソフトバンク)6 源田壮亮(西武)7 佐藤輝明(阪神)25 岡本和真(ブルージェイズ)55 村上宗隆(ホワイトソックス)【外野手】8 近藤健介(ソフトバンク)20 周東佑京(ソフトバンク)23 森下翔太(阪神)51 鈴木誠也(カブス)