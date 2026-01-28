WBC日本代表メンバー新たに10名発表 メジャー挑戦の岡本和真や村上宗隆らが追加 既に大谷、山本、鈴木ら最強JAPAN結成へ＜選手一覧＞
3月開催のWBCに出場する日本代表のメンバーが新たに10名発表された。井端弘和監督が26日に都内で会見を開き明らかにした。
井端監督は昨年12月に最初のメンバー発表を行い、大谷翔平ら8選手を選出。他には菊池雄星(エンゼルス)、松井裕樹(パドレス) 、NPBからは伊藤大海(日本ハム)、石井大智(阪神)、種市篤暉(ロッテ)、大勢(巨人)、平良海馬(西武)が選ばれた。
そして今回は、山本由伸(ドジャース)や鈴木誠也(カブス)、今季からメジャーに挑戦する岡本和真(ブルージェイズ)、村上宗隆(ホワイトソックス)の両名も選ばれ、メジャーで活躍した選手が続々と名前が挙がった。一方、国内組では、宮城大弥(オリックス)や郄橋宏斗(中日)、中村悠平(ヤクルト)、曽谷龍平(オリックス)、北山亘基(日本ハム) 、小園海斗(広島)の名前が呼ばれた。
これで選出されたのは、30人中29人。残り1人は後日発表される予定だ。
▽発表された29人※数字は背番号、()内は所属球団
【投手】
1 松井裕樹(パドレス)
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
16 大谷翔平(ドジャース)
17 菊池雄星(エンゼルス)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(FA)
26 種市篤暉(ロッテ)
28 郄橋宏斗(中日)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
61 平良海馬(西武)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
69 石井大智(阪神)
【捕手】
4 若月健矢(オリックス)
12 坂本誠志郎(阪神)
27 中村悠平(ヤクルト)
【内野手】
2 牧秀悟(DeNA)
3 小園海斗(広島)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
7 佐藤輝明(阪神)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
【外野手】
8 近藤健介(ソフトバンク)
20 周東佑京(ソフトバンク)
23 森下翔太(阪神)
51 鈴木誠也(カブス)