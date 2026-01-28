『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定に近づく面接での言動について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

一瞬で内定に近づく面接での言動・第1位は？

面接官が「この人はレベルが高い」と一瞬で感じるのは、最初の回答よりも、その後の追加質問への反応です。

なぜなら、想定外の質問にどう答えるかには、自己理解の深さと思考の質がそのまま表れるからです。

たとえば「なぜそう思ったのですか」「それは他の選択肢ではだめだったのですか」と聞かれたときに、理由を端的に説明できる人は、自分の考えを整理できています。

一方で、話が長くなったり、結論が曖昧になったりする人は、頭の中で考えがまとまっていないと判断されます。

追加質問への対応力は、付け焼き刃の面接対策ではごまかせません。エントリーシートに書いたことを本当に理解しているか、自分の価値観を言葉にできているかが、そのまま表に出ます。

ここが強い人ほど、面接官は「この人は準備ができている」と感じ、評価が上がります。

他の就活生と比べて明らかに志望度が高いと確信させてくれる

どれだけ受け答えが上手でも、「この人は他社に行きそうだ」と思われた瞬間、評価は伸びません。面接官が見ているのは、「能力」と同時に「この会社を選ぶ理由があるか」です。

志望度が高い人は、会社の特徴と自分の経験や価値観が結びついています。なぜこの事業に惹かれたのか、なぜこの環境が自分に合うのかを具体的に語れるため、「本気でうちを選んでいる」と伝わります。

志望度は、言葉の端々ににじみ出ます。ここが他の就活生と違うと感じさせられるかどうかが、評価の分かれ目です。

面接官と会話のキャッチボールができている

評価される就活生は、質問に答えるだけでなく、会話としてやり取りができています。相手の意図を汲み取り、聞かれていることに対して的確に返すため、やり取りがスムーズです。

逆に、自分の言いたいことだけを話す人は、会話がかみ合いません。この時点で面接官は、「現場でも意思疎通が大変そうだな」と感じてしまいます。

面接は、プレゼンの場ではなく対話の場です。キャッチボールが成立しているかどうかが、そのまま「一緒に働けるか」の判断材料になります。

いまの受け答えが「質問に答えている」のか「会話になっている」のかを一度振り返ってみるだけでも、面接での見え方は変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）