「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事が終わらせる人のコツ」を紹介する。

「確認します」はアクションではない

・「確認します」

みなさんもよく使ってしまっていないでしょうか。上司からの指示、お客さんからの質問、会議での回答……など、つい相手のコトバに「確認します」と返してしまうことは多いと思います。

しかし実は、この言葉は「仕事が遅くなる」要因になる非常に危険な言葉です。

では、仕事がデキる人は代わりに何と言うのでしょうか。そのヒントが本書で紹介している「アクション動詞」にあります。

アクション動詞とは「実際にどう、手を動かすのか？」を表す動詞のことです。タスクリストは、このアクション動詞で書くことが重要なのです。

では実際に、たとえば次のようなTodoがあるとしましょう。

・「Aさんスケジュール確認」

つい、このように書いてしまいがちですが、これではすぐに手が動き出すイメージが持てません。次のように書き換えてみましょう。

・Aさんにスケジュールを確認する

言葉としては僅かな違いですが、この「する」をつけるだけでも実は違いがあります。行動に意識が向くからです。

でも、まだ肝心の「確認」がアクション動詞になっていませんね。そもそも確認とは何をすることでしょうか。

・Aさんにスケジュールを確認する

↓

・Aさんにスケジュールをリマインドメールする

これで、実際に何をするのかがわかりました。スマホでメールを打って、Aさんにスケジュールが合っているかの連絡をすればよいわけです。

これが「アクション動詞」でタスクを書くということです。

些細（ささい）な違いに思えるかもしれませんが、実はこれだけで作業がグッと速くなります。タスクリストを見た時の「これ、何だったっけ？」という迷いから解放されて、すぐに手が動くようになるからです。

「あとはやるだけ状態」を作る

ここで何より重要なのは、タスクリストを作る時に、「あとはやるだけ状態」をつくることです。

アクション動詞で重要なのは、見た瞬間に迷わず行動（アクション）に移せる言葉でタスクを表現することです。そうすれば、時間を置いても、細切れの時間しかなくても、すぐに手を動かせるようになり、仕事が速く進みます。「次に取るべき具体的な行動」さえわかっていれば、「あとはやるだけ」になりますから。

仕事が速い人は、必ずしも作業スピードが速いわけではありません。こうした「何をするべきだったか思い出す」という“隠れたムダ”を取り除くことで、仕事の効率を上げているのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の一部を編集・調整・加筆した原稿です）