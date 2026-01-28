なぜあの人はいつも余裕があるのか？

「元気が出る薬」は存在しません

患者さんからよく「元気が出る薬をください」と相談されることがあります。しかし、残念ながらそのような魔法の薬は存在しません。

いつもハツラツと仕事に取り組んでいる人を見ると、「あの人はいつでも元気を引き出せてすごいな」とうらやましく感じるかもしれません。しかし、実はそれは少し誤解です。

元気に動いている人は、無理に自分を奮い立たせているのではなく、単に「元気があるときにやっている」だけなのです。逆に効率悪く活動している人は、無意識に「元気がないときにやっている」。エンジンを空ぶかししているようなものなのです。

元気は「お天気」のようなもの

人間の元気には、まるでお天気のような波があります。体調や周囲の状況、入ってくるニュースによって、晴れの日もあれば雨の日もある。これはリズムのようなもので、仕方のないことです。

1日の中でも、「今は調子が良さそうだ」というときもあれば、逆に「なんだか冴えないな」というときもありますよね。ですから、何かをやるなら「今なら良い仕事ができそうだ」と感じる元気なタイミングを逃さないことが大切なのです。

「元気がないとき」に無理をしない勇気

反対に、どうしてもやる気が出ないときに無理やり作業をしても、良いアイデアは浮かびません。結局、後から元気なときに振り返って「全然ダメだ」とやり直すことになり、時間も労力も無駄になってしまいます。これが仕事ができない人が無意識にやっているNG習慣なんですね。

締め切りが迫っているなどの緊急時を除けば、元気がないときは最小限のことだけにとどめましょう。「元気なときに一気に進めて貯金を作っておく」のが、最も効率的で賢い方法です。

私自身も、本の原稿執筆や動画制作は、一番エネルギーに満ちている「朝いちばん」にやるようにしています。

絶好調の時こそ「8割」で止める

元気なときはついつい「もっとできる！」と頑張りすぎてしまうものです。しかし、そこで限界まで使い切ってしまうと、その反動で次に元気が出ない期間が長く続いてしまいます。

調子が良いときほど、あえて8割程度のところで切り上げるのがコツです。残りの1〜2割の余力は、次の「元気な波」がすぐにやってくるように、コンディションを整えるための時間（休息）に充ててください。

効率が良い人は「タイミング」をつかんでいる

物事を効率よく器用にこなせる人は、決して特別な能力があるわけではありません。無意識のうちに自分の元気があるときを見極めて、その波に乗って動いているだけなのです。

「だるいな、めんどくさいな、やる気がしないな」と感じる自分を責める必要はありません。それは今は休むべきときだというサインです。自分のリズムを大切にしながら、“元気の貯金”を上手に使っていきましょう。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。