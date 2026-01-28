東京・稲城市のよみうりランド内にオープンする、世界初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』の内部が報道陣に初公開されました。

出会えるポケモンは600匹以上。段差のある道や草むら、トンネルや山道などが約500メートル続くエリア『ポケモンフォレスト』には、どんなポケモンたちがいるのか取材しました。

■森にはピカチュウやイーブイ、エイパムなどたくさんのポケモン

『ポケモンフォレスト』と呼ばれる森には複数のエリアがあり、『ピカチュウとイーブイのもり』にはピカチュウ、イーブイに加え、エイパムの姿も。『ディグダもくどう』にはディグダに加え、モグリューや、ドリュウズの姿もありました。

また、『ホシガリスきゅうけいじょ』ではホシガリスや、ヨクバリスが大量のきのみを頬張ったり、抱える姿も見られました。

『ポケパーク カントー』は『ポケモンフォレスト』以外にも、ポケモンセンターやピカチュウたちが動かすアトラクションがある『カヤツリタウン』エリアがあり、多数のコンテンツを体験することができます。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。