なぜ「リスクをとる」のか。楽天グループ会長・三木谷浩史さんの「金言」とは。【栗山英樹さんがインタビュー】

失われた30年といわれる時代に業績を伸ばし続けた三木谷浩史さんに、栗山英樹さんがインタビュー

侍ジャパンを優勝に導いた栗山英樹さんが、柳井正さん、三木谷浩史さんらトップ経営者に対峙し、いかに逆境を乗り越え、強い組織を創り上げてきたかを語り合う、NHK「栗山英樹 ザ・トップインタビュー」。



この度、その書籍化作品『栗山英樹がトップ経営者から引き出した 逆境を突破するための金言』が発売となりました。



今回は発売を記念し、本書第五章「『御旗』で人を動かせ」より、楽天グループ株式会社代表取締役会長兼社長・三木谷浩史さんへのインタビューを一部公開します。

『栗山英樹がトップ経営者から引き出した 逆境を突破するための金言』書影

バブル崩壊後に会社を創業し、失われた30年といわれる時代に業績を伸ばし続けた三木谷浩史さん。手掛けるサービスはインターネットショッピングモール、旅行、金融、通信など70以上にもわたる。一代にして日本を代表するグローバル企業を築き上げた剛腕の経営哲学、そして「金言」とは──

三木谷浩史

楽天グループ株式会社代表取締役会長兼社長。1997年、31歳のときに楽天の前身となる会社を起業。通信速度も遅く、パソコンを使える人も少なかった時代に、先駆けてインターネットショッピングモールを立ち上げた。ネットで物を買うなどありえないと言われた状況を乗り越え、グループの従業員数は創業から10年後には約3800人にまで増加、いまでは世界中で約3万人が働くグローバル企業に成長。事業の幅は広く、旅行や金融、通信などに加えプロ野球やサッカーのチームも運営する。年間のグローバル取扱高44兆円規模。

楽天グループ株式会社

インターネットショッピングや金融、デジタルコンテンツ、通信など

様々なサービスを世界30の国や地域で展開。



・設立：1997年

・社員数：約3万名

・企業理念：イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメ

ントする

日本の現状を打破するには

栗山 今日対談させていただくここはものすごく広い部屋ですね。どういうときに使われているんですか？



三木谷 「朝会」というのを創業以来ずっと全社員を集めてやっているんです。会社の方向性であったり、現状であったりということを共有しようというのを毎週月曜日にやってます。



栗山 なるほど。今日こちらの会社にお邪魔したときに、5つの標語がエレベーターの横に掲示されているのを拝見しました。「大義名分」「品性高潔」「用意周到」「信念不抜」「一致団結」、僕は高校野球に戻ったような感覚だったんですけども、あれを掲げていらっしゃるのはどういう思いからなんですか？



三木谷 僕は日本社会……住んでいる外国の方も含めて、日本のポテンシャルは凄まじいと思ってるんですよ。でも何となく失われた30年間のあいだ自信をなくしてる。だからもう一回やっぱり大海に、世の中に出ていくべきだと。そのときに、「大義名分」が必要なわけです。要するに「御旗」を立てろってことですよね。何でこの挑戦的なプロジェクトをやるのか？ ということを意識しなくちゃいけないし、その挑戦のためにはしっかりとした準備が必要だと。楽天で「ブランドコンセプト」として掲げている四字熟語の中に大きな物事を成し遂げるための要素っていうのは集まってるんじゃないかなっていうふうには思ってます。



栗山 ということは、日本がダメなんじゃなくてやり方によってはどんどん前に行けますよというメッセージでもあるってことなんですか。



三木谷 そういうことですね。ポテンシャルはすばらしいんだけど、僕は力というのは、「実力＜能力＜潜在能力」だと思っているんです。日本の潜在能力がこれぐらい高いところにあるんだけど、日本の経済の実力はこんな低いところで収まってると。



栗山 どうして日本人はいまそうなっちゃってるんでしょうか。



三木谷 一つは過去の成功体験に安住しているというか、社会のシステムを変えられないということなんだろうと思います。それから一般的に日本人のマインドセットがもっと大きくリスクをとって現状を変えていこうとなっていない。細かい話にずっとこだわってるじゃないですか、政治もそうですし産業界も。細かい話じゃなくてもっと大胆にいくフェーズだと思うんですよ。そこに目を覚ましてほしいなとは思ってます。

なぜリスクをとるのか

栗山 これだけ成功されてるのに、いまだに、例えばモバイルなどにどんどんチャレンジしていく、この辺りのところって教えていただけますか？



三木谷 携帯っていうものを見てみると、あらゆるものが携帯でできるようになる。携帯って話すだけじゃなくて通信手段であり、学校であり、何ならお医者さんであったり、あるいは自分の出版社、テレビ局であったり、もう何でもできる。お財布にもなる、証券会社にもなるっていう。それが24時間手元にあるっていうことですよね。何ならこれからは音声認識によってそれが万能コンシェルジュになっていくということを考えていったときに、広くあまねく無制限で安く携帯が使えたほうがいいよねと。ところが我々が入る前っていうのは、どんどんどんどん値段が上がっていってたんです。家計が携帯料金によって圧迫されている。これってあんまりよくないよねっていうことで、であれば我々が参入して新しい動きを作ったらいいよねっていうことで始めたんですね。



栗山 ただ、これだけ会社が成功してるのに、当然最初はリスクを背負うわけですよね。それでも社会のために、みんなが本当によくなるためにっていうのはすごく分かるんですけど、そこって足踏みしそうな気がするんです。



三木谷 そうですね。やっぱり世界のディスラプション（創造的破壊）を起こしている企業って振り切っているんですよね。リスクをとらないことが最大のリスクであると。いまはビジネスの革命期にあると思っているので、ここでリスクをとらない企業は逆にリスクを抱えていっている、つまり古いビジネスモデルとか古い技術に依存してるっていうことは中長期的に見ると非常に大きなリスクなわけですよね。だからそれであれば、いったん大きなへこみができたとしても、そこのリスクをとっていくということがとても大切かなと思ってます。



栗山 社員の皆さんも「社長、大丈夫ですか？」みたいな雰囲気とかは全然ないんですか？



三木谷 そういうふうに心の中で思ってる人はいるかもしれませんね。もともと楽天っていう会社はちょっと変わった会社で、僕は会社はプロジェクトだと思っているんですよね。インターネットが出てきてスマホが出てきて、世の中が大きく変わるわけですよね。そのときに苦しむ企業もあればすごく恩恵を受ける企業もある。だけど最終的にはマスとしてはやっぱり生活も豊かになるし社会も発展するだろうっていったときに、それによっていかにいろんな人がベネフィット（恩恵）を得られて、いろんな企業がより繁栄するようにできるかっていうのが、楽天というプロジェクトだというふうに思ってるんですよね。みんなお金だけでビジネスをやってるわけじゃないと思うんで、社会的ミッションがあって、自分たちがやってるこのプロジェクトが世の中をよくするっていうことに対する共感というか、熱狂ができればいいかなと思ってます。

金言…「マインドセットを変えて大胆に出る」「リスクをとらないことがリスク」

インタビュー風景より

栗山英樹（くりやま・ひでき）

北海道日本ハムファイターズCBO。1961年、東京都生まれ。東京学芸大学を経て、84年にドラフト外でヤクルトスワローズに入団。89年にゴールデングラブ賞を獲得。90年に引退し、解説者、スポーツジャーナリスト、白鷗大学教授などを務める。2011年11月に北海道日本ハムファイターズの監督に就任し、監督1年目でリーグ制覇。16年に2度目のリーグ制覇と日本一に輝き、正力松太郎賞を受賞。21年11月に日本ハムファイターズ監督を退任し、12月に野球日本代表監督に就任。23年3月にWBC優勝、5月に日本代表監督を退任。

◆本書はNHK「栗山英樹 ザ・トップインタビュー」より



の内容を再構成したものです。なお、各種データは取材当時のものです。