メレリオのバレンタインに贈る♡想いを託すアムールセレクション

1613年創業のフランス最古のジュエリーメゾン、メレリオから、バレンタインシーズンに向けた「アムールセレクション」が登場します。恋人への想いだけでなく、家族や友人、自分自身への愛情や人生の節目に寄り添う誓いまで、多様な愛のかたちを受け止めるセレクション。選ぶ時間そのものも、心を満たす特別なひとときになります♡

多様な愛に寄り添うアムールセレクション

「アムールセレクション」は、誰かに贈るためにも、自分のもとへ迎えるためにも選べるジュエリーを揃えた特別な提案です。

それぞれの想いの行き先にふさわしい一品が見つかるよう、メレリオならではの美意識と物語性が息づいています。身に着ける人の人生にそっと寄り添う存在として選ばれています。

感性を映すミューズコレクション

芸術や創造の源である「ミューズ」から着想を得たミューズコレクションは、洗練されたフォルムと軽やかな着け心地が魅力。

日常の装いに自然になじみ、自分らしいスタイルで楽しめるジュエリーとして提案されています。

「ニーナダイヤモンドブレスレット」は、K18ピンクゴールドとダイヤモンドを使用し、税込286,000円です。

象徴をまとう特別なピースたち

キャビネ・ド・キュリオジテは、自然や花など象徴的なモチーフを通して、感性や記憶をかたちに残すコレクション。「ワイルドローズメダル」は税込495,000円です。

また、人生の約束に寄り添うエンゲージメントピースからは、「エモーションエンゲージリング0.3ct」が税込935,000円で展開されています。

バレンタインに選ぶ愛のかたち

バレンタインという節目に、想いを託すジュエリーを選ぶ時間は特別なもの。メレリオの「アムールセレクション」は、贈る人にも受け取る人にも、そして自分自身にも寄り添います。

それぞれの愛にふさわしい輝きを、心に残る選択として迎えてみてはいかがでしょうか♡