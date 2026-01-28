冬の京都の（春や中京で行われた時期もある）電撃戦として、すっかり定着した感のあるこのシルクロードS。そんな一戦にも当然ながら「第1回」はあった。記念すべき一戦を制したのは牝馬フラワーパークである。

その“出現”の仕方は衝撃的だった。デビュー前に2度骨折。普通なら競馬に使うことを諦めるところだが、ここで「もう一度、やってみましょう」と馬主や牧場サイドを説得する人がいた。トウカイテイオーでおなじみ、松元省一調教師（引退）だった。

脚元と相談しながら、じっくりと調整。経験馬相手のデビュー戦で10着に大敗した。

だが、そこから3連勝。脚元はすっかり固まり、間隔を空けることなく使われ、デビューからほぼ半年後、フラワーパークは第1回シルクロードSに臨んだ。重賞初挑戦、4番人気だった。

スタートを決め、2番手で流れに乗る。テン乗りの田原成貴騎手（引退）はヒシアケボノの動きだけを見ていた。前年のスプリンターズSを制し、この日も1番人気。直線を向き、その横綱との一騎打ちに持ち込んだ。

内で粘ろうとするヒシアケボノ。しかし、デビューわずか半年の4歳牝馬があっさり寄り切った。ヒシアケボノは力なく下がり、2着にはドージマムテキが突っ込んだ。

「一番のセールスポイントはスピードだね」（田原騎手）。松元省師も「この調子で本番もいただきたいところ」と目を細めた。

その“本番”は高松宮杯（現高松宮記念）。この年から中京の電撃戦へと様変わり。記録上は第26回だが、実質的には“新装・第1回”といえる一戦だった。

ここでもフラワーパークはヒシアケボノ（3着）を寄せつけず、驚きの参戦を果たした“超横綱”ナリタブライアン（4着）を退けた。

“第1回”のレースを立て続けに奪い、フラワーパークはスプリント戦線の女王となった。