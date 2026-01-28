プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が、2月1日のキャンプインを前に今季にかける思いを語りました。

オフの自主トレは一人で行い、フィジカルの強化とスピードアップに取り組んだという浦田選手。他選手と合同で自主トレをする選手もいる中、一人で取り組んだことについて「自分との戦い(になる)。シーズンも自分との戦いですし、自分がどれだけやれるかを試されている中、自分と向き合いながらやることができた」とその理由を明かしました。

ルーキーイヤーの昨季は22試合に出場し、打率.208、4打点を記録。「自分としてはふがいない結果だったので、今年にかける思いは去年以上に強い。去年をはるかに上回る成績を残したい」と2年目のシーズンを前に力強く意気込みます。

そんな浦田選手は長崎出身。年末年始は「実家に帰ってゆっくりしました」と振り返ります。食について話題が及ぶと、「カステラはめちゃくちゃ好きですが、(今回の帰省では)あまり食べられなかった」と長崎名物への愛を披露。「いま親にお願いしてカステラを送ってもらっている」と笑顔で明かしました。

「2月1日からいい体で入れるように、今からしっかり準備して臨みたい」と意気込んだ浦田選手。28日からは宮崎で行われる1軍合同自主トレに臨みます。

(1月26日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)