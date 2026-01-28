チョコプラ・長田、本当に欲しい“憧れの1台” 一方で手に入れられない“問題”も赤裸々告白
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、25日放送のABEMA無料生中継「2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』開幕戦『ラリー・モンテカルロ』」にスタジオゲストとして出演。車好きが高じて、ミニカーのように次々と車を購入する長田が“次に乗りたい車”を明かした。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
スタジオでは、100台限定の、光岡自動車『M55』を購入した話で盛り上がる中、「本当はランエボ（三菱『ランサーエボリューション』）が欲しい」と“本当に欲しい”憧れの1台を告白。一方で、価格高騰に加え、深刻な「駐車場問題」に直面していると吐露。都内では「何年もかけて集めた」にも関わらず、現在は空きがなく「全然ないです」と、愛車を増やすための駐車場確保に苦労している実情を語った。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
スタジオでは、100台限定の、光岡自動車『M55』を購入した話で盛り上がる中、「本当はランエボ（三菱『ランサーエボリューション』）が欲しい」と“本当に欲しい”憧れの1台を告白。一方で、価格高騰に加え、深刻な「駐車場問題」に直面していると吐露。都内では「何年もかけて集めた」にも関わらず、現在は空きがなく「全然ないです」と、愛車を増やすための駐車場確保に苦労している実情を語った。