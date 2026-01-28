テレビ西日本（ＴＮＣ）の佐藤有里香アナウンサー（３０）が１月末で同社を退社することを自身のＳＮＳで報告した。

佐藤アナは２８日までにインスタグラムを【ご報告】と題して更新。「テレビ西日本を１月末で退社することとなりました」と伝えた。

「局アナとして走り続けた約７年間、大好きなスポーツをはじめ、情報番組やバラエティ、ナレーション、そして『佐藤アナの大酒記』など、たくさんの経験をさせていただき、視聴者や関係者の皆さんにたくさん支えていただきました。福岡でいただいた全てのご縁は、私にとって一生の宝物です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とこれまでを振り返り、社屋の写真を添えて感謝。

今後については「拠点を東京に移し、新たなステージでまた一歩踏み出します」とした。

そして「人生一度きり、人生ギャンブル。これからも攻めの姿勢で、何ごとにも思いきり挑戦し、思いきり楽しみます」とつづった。

宮城・仙台市出身の佐藤アナは明大卒業後、２０１９年にテレビ西日本に入社。２１年からは小倉競馬場での中央競馬開催の際に中継放送される「ＫＥＩＢＡ ＢＥＡＴ」のキャスターを務めていた。