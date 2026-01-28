ハウステンボスのミッフィー春イベント、華やかなガーデン新登場 限定グルメも可愛さ満点
【女子旅プレス＝2026/01/28】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスは、ミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」を、2026年2月27日（金）〜6月28日（日）まで開催する。新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」の詳細などがいち早く公開された。
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
◆華やかな春の新スポット「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」
イベントの目玉となる新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」は、春の花々とミッフィーのかわいさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観にどっぷりと浸れるスポット。
同エリアのチャペル「スタッドハウス」前には色鮮やかなフラワータワーがそびえ立ち、花々の間からミッフィーが顔をのぞかせる演出も。
「ミッフィー・ワンダースクエア」にあるミッフィーのアーチには、エリアのかわいいロゴパネルや、色鮮やかな花々とトピアリーが彩りを添え、どこを切り取っても写真に映える特別なフォトスポットとなっている。
また期間中は、ミッフィーとメラニーに加え、友だちの「ボリス」と「グランティ」が初登場する「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を開催。花々に囲まれたステージでのショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も必見だ。初めて尽くしの華やかなエンターテインメントが、春の滞在をさらに盛り上げる。
◆写真映え間違いなし！ときめきが詰まった期間限定メニュー
食でもミッフィーの世界を堪能できる。注目のメニューは、お花のケーキをイメージした「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」。チーズのミッフィーや花びらで彩られた一皿は、食べるのが惜しいほどのかわいらしさだ。「ミッフィーのセレブレーションラッシー」は食事のお供にぴったり。
ピクニック気分を味わうなら、ミッフィー型のサンドイッチが入った「ミッフィーのお花畑BOX」や「ミッフィーのいちごブーケクレープ」がおすすめ。
さらに、ホテルアムステルダム内のカフェでは、予約制の「ミッフィーのグラスデザート」など、パティシエが手がける本格的なスイーツも登場。散策の合間に贅沢なひとときを過ごせる。
◆旅を彩るハウステンボス限定の新作グッズ
自分へのご褒美やギフトに最適な限定グッズも充実している。春らしい「STRAWBERRYシリーズ」からは、シフォンブラウスやスカート、トートバッグなど、パーク内でのコーディネートにも取り入れたいアイテムがラインナップ。
実用的な「Travelシリーズ」には、チューリップ柄の折りたたみボストンバッグや上品なキャリーケースが新登場。ハウステンボスでしか手に入らない特別なデザインは、旅の思い出をより鮮やかに彩る。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】