米１０年債利回り上昇 ５年債入札で利回り上昇の反応＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ５年債入札で利回り上昇の反応＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.569（-0.021）

米10年債 4.233（+0.022）

米30年債 4.847（+0.045）

期待インフレ率 2.346（+0.030）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことで、利回りは上昇の反応も見せていた。



２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６２）。



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.823％（WI：3.820％）

応札倍率 2.34倍（前回：2.35倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

