米１０年債利回り上昇 ５年債入札で利回り上昇の反応＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）
米2年債 3.569（-0.021）
米10年債 4.233（+0.022）
米30年債 4.847（+0.045）
期待インフレ率 2.346（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことで、利回りは上昇の反応も見せていた。
２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６２）。
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.823％（WI：3.820％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.35倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.569（-0.021）
米10年債 4.233（+0.022）
米30年債 4.847（+0.045）
期待インフレ率 2.346（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことで、利回りは上昇の反応も見せていた。
２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６２）。
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.823％（WI：3.820％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.35倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美