ブンデスリーガ 25/26の第16節 ザンクトパウリとライプチヒの試合が、1月28日04:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、リッキー・ジェイドジョーンズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

64分、ライプチヒが選手交代を行う。ロムロ（FW）からコンラッド・ハーダー（FW）に交代した。

66分に試合が動く。ライプチヒのヤン・ディオマンデ（FW）がゴールを決めてライプチヒが先制。

68分、ザンクトパウリが選手交代を行う。リッキー・ジェイドジョーンズ（MF）からマルティン・カールス（FW）に交代した。

76分、ザンクトパウリは同時に3人を交代。ダネル・シナニ（FW）、ジェームズ・サンズ（MF）、藤田 譲瑠チマ（MF）に代わりマティアス・ペレイララージ（MF）、マティアス・ラスムーセン（FW）、ジャクソン・アーバイン（MF）がピッチに入る。

85分、ライプチヒは同時に2人を交代。クリストフ・バウムガルトナー（MF）、アントニオ・ヌサ（FW）に代わりエゼキエル・バンズィ（MF）、ティディアム・ゴミス（FW）がピッチに入る。

88分、ザンクトパウリが選手交代を行う。マノリス・サリアカス（DF）からアブドゥリー・シーセイ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ザンクトパウリが同点に追いつく。マルティン・カールス（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）は先発し77分までプレーした。安藤 智哉（DF）はフル出場した。

2026-01-28 06:30:14 更新