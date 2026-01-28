“そこ”に釘付け…韓国美人ゴルファー、深Vネックからチラ見えする貫禄プロポーション

韓国女子ゴルファーのキム・ソルビが、美スタイルを“チラ見せ”するプライベートSHOTでファンを釘付けにしている。

【写真】童顔グラマラスの韓国美女ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムでタイ・バンコクを訪問した際の写真を複数枚投稿した。

公開された写真では、現地のカフェテラスや高級感のあるプールサイドとみられる場所で、ゆったりとした時間を過ごすキム・ソルビの姿が収められている。木製ベンチに腰掛けてドリンクを手にするカットでは、黒のワンピースに白のシャツを羽織ったナチュラルなコーディネートが印象的で、強い日差しの中でも落ち着いた雰囲気を漂わせている。

別の写真では、プールサイドのデッキチェアでくつろぐ様子も披露。首元がざっくりと開いたVネックのトップスからはボリューミーな体型があらわになり、思わず二度見してしまうような魅力を醸し出していた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。