本日1月28日（水）よる8時35分〜9時54分 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワーSP」では、中田翔、糸井嘉男らをゲストに迎え、「日本全国早押しクイズスペシャル」をお届け！

北海道日本ハムファイターズ時代の先輩・後輩の糸井と中田。糸井から「先輩と思ってた？」という問いに、中田は「思ってましたよ」と答えるも、大悟から「思ってますよの言い方が思ってない」と指摘される。

今回は番組で人気のさまざまなクイズコーナーや新たなクイズコーナーを実施、チーム対抗戦を行う。「実はアレうちの県で作ってます」では、広島県の工場から出題VTRで赤みがかった材料が登場すると、糸井が真剣な表情で「ストロベリー味のプロテイン」と回答し爆笑が起きたり、中田も大真面目に「もみじ饅頭」と答えて即座にMCの濱家隆一から「ベタやな！」とツッコまれたりと大盛り上がり。その正解が有名なスナックだとわかると「えー！」とスタジオ中が驚きの声に包まれる。

兵庫県の工場で作られている野球用品の問題では、中田が見事正解を出すも、バラエティー番組とは思えない中田の態度に山内健司が物言い。その後の問題で山内がリクエスト制度でリプレー検証を要求するなど、スタジオが騒然となる。

「糸井中田伝説クイズ」では、日本ハム時代、中田が後輩の杉谷拳士に仕掛けていたイタズラや、コーチが糸井を指導する際に参考にしていたという「子犬の正しい育て方」からのエピソードを出題。2人が当時の裏話を明かす。

さまざまな効果音を作り出すフォーリーアーティストからの出題「何の音を作ってる？クイズ」では、糸井の日本ハム時代のスライディング映像に対して、2人1組で道具を使って実演で回答。中田＆大悟ペアはティッシュとそろばん、糸井＆山内ペアは傘とほうきを使用。実はこの中に正解の道具が。正解発表後、糸井と中田がこの音の再現に挑むが、中田の想定外の動きに糸井から「弱い！」とダメ出しが飛ぶ。

3人のギャルが出題する「全国ギャルクイズ」では、「ギャルはどうやって人を呼ぶ？」「今、渋谷の109で流行っていることは？」など、知られざるギャルの常識に全員困惑。「全国街角そっくりさんクイズ」では、自称・山本由伸、生見愛瑠など、さまざまな有名人の面影のある人たちが登場する。

山本浩司（タイムマシーン3号）によるドラマ風クイズ「全国何だこれ？クイズ」では、クイズそっちのけで山本をイジったり、このコーナー自体を早く終わらせようとしたりと大騒ぎの展開に。しかし、このクイズを使った大事な最終問題で、まさかのトラブルが発生。出演者全員が「え？」と唖然となり、スタジオ中が大混乱！果たして何が起こったのか。そして優勝はどのチームになるのか？

＜番組概要＞

1月28日（水）よる8時35分〜9時54分 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

中田翔、糸井嘉男、川島明、とにかく明るい安村、ファーストサマーウイカ、タイムマシーン3号、佐々木美玲

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama