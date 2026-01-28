今年10月より放送予定 大泉洋が主演を務める、池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト18人を4日連続で発表！

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる感動のドラマ。

箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役の大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役の山下智久に続き、箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト18名を4日連続で発表している。

本日は第2弾として、次世代を担う若手キャスト4名を発表。

清和国際大学4年生・松木浩太役には、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」など話題作に出演し、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ「おいしい離婚届けます」では主演を務めるなど、確かな存在感と表現力で注目を集める水沢林太郎。

目黒教育大学4年生・富岡周人役には、子役時代から“イケメン俳優の幼少期役”で注目され、日本テレビ系ドラマ「あなたの番です」や、Netflixドラマ「First Love 初恋」など数々の話題作で重要な役を演じてきた荒木飛羽。

東洋商科大学3年生・桃山遙役には、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞後、テレビ朝日系「爆上戦隊ブンブンジャー」に出演、昨年にはフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」で注目され、俳優として着実にキャリアを重ねる現役大学生の齋藤璃佑。

関東文化大学2年生・内藤星也役には、日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「完全不倫 -隠す美学、暴く覚悟-」などの話題作に出演し、存在感のある演技で印象を残してきた浅野竣哉。

次世代を担う若手俳優陣が続々と集結。数か月にわたる本格的なトレーニングを経て体脂肪率を絞り、本物のランナーと遜色ない身体を作り上げ、箱根路に挑む。誰が箱根駅伝を、何区を走るのか--明日1月29日（木）発表の第3弾キャストもどうぞお楽しみに。

大泉主演、池井戸潤原作小説を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は今年10月放送。

■松木浩太（まつきこうた）【清和国際大学】・・・水沢林太郎

どこか斜に構えたところのある4年生。自分の才能を見出し、経済的に諦めていた進学をサポートしてくれた清和国際大学の監督に強い恩義を感じているが…。

＜コメント＞

出演が決まった時は、とても嬉しかったです。中学時代に陸上競技をやっていたので、当時、一生懸命取り組んだものに、俳優として作品で参加できるという喜びもありました。練習では、速く走ることよりも、いかに楽な姿勢で長く走ることが大事だと教えていただき、そこを意識して走ることに取り組んでいます。出演者の皆さんとは勿論ですが、スタッフの皆さんからも有難いほどのバックアップをいただいていて、かつてないほどのチームワークができていると思います。

■富岡周人（とみおかしゅうと）【目黒教育大学】・・・荒木飛羽

駅伝ランナーだった父への負い目もあり、練習に身が入らない4年生。アウトロー的な雰囲気で、自分から仲間の輪に入っていこうとはしない、ちょっとひねくれた性格。

＜コメント＞

出演が決まった時は、緊張や不安があると同時に、凄く嬉しい気持ちと楽しみだなという気持ちがありました。走ることに慣れていないので不安もありましたが、本格的な走り込みを始めてみて、駅伝の奥深さと厳しさを体験しています。また、トレーニングでは走るフォームをマンツーマンで見てもらったり食事管理をしてもらったりと、決して1人では走れないということをスタッフの皆さんやメンバーみんなの強い支えを通して感じています。箱根駅伝には、背中を押してくれる、人生を明るくしてくれるものがあると思います。ドラマ「俺たちの箱根駅伝」もそういった作品になると思うので、僕もしっかりと最後まで走り抜きたいと思います。

■桃山遙（ももやまはるか）【東洋商科大学】・・・齋藤璃佑

勝気で思ったことを遠慮なく口に出すが、感情を引きずらないさっぱりとした素直な性格。予選会の前にアキレス腱を痛めてしまい不調気味。

＜コメント＞

個人的に池井戸潤先生の作品が大好きで、いつか出演することをひとつの目標にしていたので、桃山遙役に決まった時はとにかくもう嬉しかったです 。ただ本当は走るのは大嫌いで（笑）。トレーニング内容を聞いたときに「ここまでガチでやるのか！」と驚きましたが、作品に懸けるスタッフ皆さんのすごい熱意を感じたので、それに応えられるよう必死に頑張っています。また、原作では詳細が描かれていない分、皆さんなりの「桃山遙」像があると思うので、視聴者の方々に「これが桃山遙です」とはっきり言えるような役作りをしたいと思っています。

■内藤星也（ないとうせいや）【関東文化大学】・・・浅野竣哉

箱根駅伝に懸けるチームメートを冷ややかにみている2年生。フルマラソン志望で、世界で戦うために実業団を目指しており、そのためには学生時代に実績をつまねばとオーバートレーニング気味。

＜コメント＞

出演が決まって純粋に嬉しかったです！ また、これだけ多くの同年代の俳優と共演できる機会はあまりないので、期待感いっぱいで楽しみでした。僕は長距離を走るのに苦手意識があって、練習に参加するのも遅かったので「追いつかなきゃ」という焦りがありました。でも練習でバテてくるとみんなが「頑張れ」ってすごく応援してくれて。応援の言葉が持つ力を改めて感じています。練習や食事制限など、それぞれお互いに応援しあってキツイ面を乗り越えて準備してきたので、クランクイン前から絆はしっかりできましたね。

■イントロダクション

走る者、伝える者――

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか――

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ――

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実――そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

