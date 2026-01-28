本日1月28日（水）よる10時より第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。放送を前に、第3話の見どころを紹介。

クリスマスをゆきお（成田凌）と過ごした文菜は、年末に高校まで過ごした富山に帰省。弟の拓也（林裕太）が出迎える。夜、文菜はかつての高校の友人たちが集まるプチ同窓会に参加。そこに遅れてやってきた元カレの柴咲秀（倉悠貴）。久々に再会した柴咲は相変わらず魅力的だ。

二次会のカラオケでは、2人が別れた理由で盛り上がる。文菜が東京の大学に進学することが決まり、柴咲が遠距離にビビったことで、2人は試しもせずに別れてしまったのだ。10年ぶりの再会で、柴咲のその時の心境をはじめて知る文菜。現在はお互いに恋⼈がいる。柴咲の交際は順調そうだ。

翌日、雨の中父の墓参りをしていると、昨日会ったばかりの柴咲から電話が来て「明日ちょっと会えないかな？」と言われる。柴咲は転勤で、早ければ春に東京へ引っ越すことになりそうなのだが、今の恋人・咲（さき）から「遠距離、無理かも」と言われたらしい。

「遠距離って難しいのかな」と話す柴咲。今の自分の恋愛について考える文菜。柴咲との再会は、ゆきお、山田（内堀太郎）、小太郎（岡山天音）との「距離」について見つめ直すきっかけになるのだろうか…。本日放送の第3話をお楽しみに。

現在、TVerでは全話を見逃し配信中。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、第3話のあらすじ・予告映像を公開中。

■番組公式X ＠fuyunonankasa

■番組公式Instagram @fuyunonankasa

■番組公式TikTok @fuyunonankasa

■番組公式ハッシュタグ #冬のさ春のね