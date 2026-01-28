28日で発生から1年となる埼玉県八潮市の道路陥没事故についてです。『news zero』が改めて現地を取材すると、事故の影響がいまだに続き、周辺住民を悩ませている実態が見えてきました。

■事故から1年…今も生活に深刻な影響続く

「『この先通行止めの為迂回願います』と書いてありますね。一般車の立ち入りを制限していますね」

『news zero』が訪れたのは、去年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故の現場。突然、道路に大きな穴があき、トラックが転落。日に日に穴は広がり、運転手の救出は難航しました。

運転手の男性は、陥没からおよそ3か月後に下水道管の中で発見されましたが、死亡が確認されました。

28日で事故から1年。『news zero』が1週間、現場周辺を取材すると、1年たった今も生活に深刻な影響が続く実態が見えてきました。

■事故以来、営業ができていない飲食店も

現場近くで犬の散歩をしていた女性。近くで飲食店を営んでいますが、客足に影響があるといいます。

飲食店店主「店はやっているけど、（客）みんなぐるっと通ってくる。いままでの倍かかるよね」

店の周辺の道路は今も復旧工事のため規制されていて、規制された道路を渡ってきていた客は、遠回りしないとたどりつけません。

――数が減った？

飲食店店主

「（客）数が減っちゃった」

規制エリア内の別の飲食店は事故以来、営業ができていないといいます。店にかかったカレンダーは去年1月のままでした。

道路が陥没した原因は、有毒ガスの硫化水素が下水道管を腐食させたこととみられていますが、事故後、その硫化水素が住宅街にも。

陥没現場前にある飲食店店主

「洗濯物、干せなかったからね、ずっと」

■周辺住民を悩ます“臭い”“さび”

測定器に表示されている0.2という数値。今も硫化水素は計測されていて、「0.2」は卵の腐ったような臭いがするレベルです。この硫化水素が今も住民を悩ませていました。

事故の直後、『news zero』が避難所で話を聞いた木下史江さん。

陥没現場から約70mに住む木下史江さん（去年1月）

「家が崩落して潰れちゃうんじゃないかとか、そういう不安は常にある」

あれから1年、木下さんの自宅を訪ねると。

陥没現場から約70mに住む木下史江さん

「こちらですね。毎月毎月、黒くなっている」

事故からおよそ半年がたったころ、洗面所のタオル掛けがさびで黒く変色しているのに気がついたといいます。さびは浴室にも…。さらに、外にとめていた車も黒く変色していました。

埼玉県によりますと、硫化水素が金属を腐食させ、黒いさびになった可能性があるといいます。

木下さんは被害の実態を調べようと、去年9月、陥没現場周辺の住民や事業者にアンケートを実施しています。

それによると、141人のうち半数以上の78人が「車の腐食」や「エアコンの故障」といった「硫化水素などによる影響があった」と回答。

他にも「気持ち悪くなり頭が痛くなる」「この地域に住み続けても大丈夫なのか」「子どもたちの将来の健康状態への不安がある」といった回答が寄せられました。

埼玉県は、硫化水素による「直接的な健康への影響は低い」としていますが、専門家は「臭いなどのストレスによる『間接的な健康被害』も否定できない」と指摘しています。

木下さんは先月、現場近くに住む人たちと住民団体を設立。調査を通じて、被害は今も続いていることを埼玉県や全国に伝えたいといいます。

陥没現場から約70mに住む木下史江さん

「全国のどこかで起きるかもしれないインフラ問題に対して、自分たちに起きてきた1年の記録が、何かの役に立つかもしれないという思いで動いています」

調査報告書の表紙には虹がかかっている写真が。

陥没現場から約70mに住む木下史江さん

「夕立のあとに大きな虹がかかっていた。そのとき、なにげなく撮った写真。日常がこんなにもありがたかったんだなと。あそこの交差点で、この光景じゃない、虹がかかった光景をまた見たい」

（1月27日放送『news zero』より）