きのうは一時的に冬型の気圧配置が緩んで、日本海側でも雪ではなく雨となったところがありましたが、きょうからまた寒波がやってきて、日本海側では雪の量が増えそうです。きょうは日本海側で断続的に雪が降るでしょう。きのう雨が中心だった北陸でも、きょうは雪が中心となりそうです。また夜遅くになると、青森や新潟などで雪の降り方が強まるところがあるでしょう。沖縄は朝まで雨、太平洋側はきょうもおおむね晴れますが、昼過ぎ以降は雲が広がりやすくなります。ただ、天気の崩れはなさそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌：-2℃ 釧路：-1℃

青森： 1℃ 盛岡： 0℃

仙台： 4℃ 新潟： 4℃

長野： 3℃ 金沢： 4℃

名古屋： 9℃ 東京：10℃

大阪： 8℃ 岡山：10℃

広島：10℃ 松江： 7℃

高知：13℃ 福岡： 9℃

鹿児島：13℃ 那覇：18℃

少し寒さが緩んだきのうと比べて、気温の低くなるところが多いでしょう。東京はきのうと同じくらいですが、次第に雲が広がりやすくなり、北よりの風がやや強めに吹くため、体感としてはきのうより寒く感じられそうです。

きょうから寒気は流れ込んできますが、今回のピークはあす（木）からあさって（金）にかけて。強い冬型の気圧配置となり、北陸や北日本には、上空およそ5500メートルに氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込むため、山沿いだけでなく平地でも大雪となる可能性があります。

あす午前6時からあさって午前6時までの24時間に予想される雪の量は、多いところで、▼北陸地方：70センチ、▼近畿地方：50センチとなっています。その後も土曜日にかけてさらに雪の量が増えそうですので、東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。

また、あす午後は関東地方や名古屋周辺、そして金曜日にかけては近畿地方などで、太平洋側にも一部雪雲が流れ込む可能性があります。関東でもにわか雨やにわか雪となるかもしれません。ただ、平野部ではぱらっと降る程度で、まとまった雨や雪とはならず、空気は潤わないでしょう。この先も太平洋側は晴れて空気の乾燥した状態が続きそうですので、火の取り扱いなどにじゅうぶんご注意ください。