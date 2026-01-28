アンガールズ田中、白菜たっぷりの手作り“焼きうどん”披露に反響「広島のソースだと格段美味しそう」「今度マネして作る」
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。手作りの焼きうどんを披露した。
【写真】「広島のソースだと格段美味しそう」アンガールズ田中が披露した白菜たっぷりの“焼きうどん”
田中は「白菜余ったから、焼きうどんに全部ぶち込んでやったわ！」のコメントとともに、大量の白菜が入った焼きうどんを鍋で炒めている写真をアップした。
この投稿にファンからは「久しぶりに田中さんのお料理見ました 美味しそうです」「広島のソースだと格段美味しそう」「美味しそうだから、今度マネして作るわ！」「美味そう♪男メシやね！」「私もよく白菜ぶち込みます！」「さすが総長！豪気ですね」などのコメントが寄せられている。
