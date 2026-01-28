『映画ドラえもん』シリーズ史上初のMX4D（R）・4DX同時公開決定！
2月27日より公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、シリーズ初となるMX4D（R）・4DXで同時公開されることが決定。美しい海底世界が広がる4Dポスターと最新予告映像が新たに解禁された。さらに、宣伝アンバサダーの平愛梨が一足先に4D上映を体験する様子を収めた、ドラえもん解説による“4D楽しみ方動画”も到着した。
【動画】シリーズ史上初『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』4D予告＆4D楽しみ方動画も
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズだが、4D上映は本作が初となる。座席の前後左右上下の可動、振動、香り、照明、風や水しぶきまでが本編と完全にシンクロするMX4D（R）・4DXで、まるでドラえもんたちと一緒にひみつ道具・水中バギーに乗って海底を冒険しているかのような没入体験を味わえる。
解禁された4Dポスターは、「誰も知らない海底大冒険へ、キミも一緒に飛び込もう！」というキャッチコピーと共に、光が差し込む鮮やかな海底世界を捉えたもの。色とりどりの生物たちが美しく輝き、思わずドラえもんたちの世界へ飛び込みたくなるようなビジュアルに仕上がった。
一方、ポスターの左下には不穏な空気を纏う“鬼岩城”の姿もあり、物語の波乱を予感させる。
併せて解禁となった4D予告では、ひみつ道具「水中バギー」で海底を縦横無尽に駆け巡るドラえもんたちの姿が登場。冒険の先で待ち受けるのは、見たこともない巨大イカや謎に包まれた沈没船。未だかつてない大冒険への期待が高まる映像だ。映像終盤、海底国家「ムー連邦」の兵士・エルとの衝撃的な出会いを機に、物語は地球の命運をかけた壮絶な戦いへと一変する。“鬼岩城”に秘められた謎、そしてドラえもんたちの前に立ちはだかる強大な敵とは一体…。
さらに、宣伝アンバサダーの平愛梨が、のび太と一足先に4D上映を体験する様子を収めた、ドラえもんの解説による“4D楽しみ方動画”も到着した。初めての4D体験に向けてドラえもんが楽しみ方をナビゲートしてくれる。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2月27日公開。
