小手伸也、優しすぎるビーバーの王様役で『私がビーバーになる時』に出演 芳根京子との動物園表敬訪問ムービーも解禁
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画最新作『私がビーバーになる時』で、小手伸也がビーバーの王様キング・ジョージの日本版声優を務めることが発表された。併せて、小手と主人公メイベル役の芳根京子がビーバー姿となって動物園にいる本物のビーバーたちを表敬訪問する特別映像が解禁となった。
【動画】小手伸也＆芳根京子がビーバー姿になって動物園へ
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。
思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―。大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、ビーバーになること。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける…。
小手伸也が演じるキング・ジョージは、主人公メイベルがビーバーとなって飛び込む森で動物たちを率いるビーバーの王様。小手はUS本社のオーディションで役を勝ち取った。
小手について監督のダニエル・チョンは「キング・ジョージはとても優しくチャーミングで、コミカルなシーンがありながらも、王様らしく地に足がついているという、キャラクターに説得力を持たせるための絶妙なバランスが必要となる難しいキャラクターです。キング・ジョージはある意味作品の核となるキャラクターですが、小手さんの演技はまさにそれを体現していると思いました」と絶賛。
キング・ジョージ役に決定したことを受けて小手は「家族がディズニー＆ピクサーが大好きで、結果はどうあれオーディションの話がパパに来たというだけでも子供が誇りに思ってくれたら本望だと思いながら受けさせてもらいました。なので受かったと聞いたときは本当にびっくりしましたね。周りの人の方がすごく喜んでいて、僕はちょっとびっくりしちゃってて（笑）」と当時の心境を明かした。
『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』といったピクサー作品が好きだと言う小手は、自身もよくピクサー作品の登場人物に似ていると言われるようで、「バズ・ライトイヤーや Mr.インクレディブルに似てると言われるんですよね。顔がピクサーに出てきそうと言われ続けてきたので（笑）ついにここでご縁が繋がって嬉しいです」と喜びを語った。
そんなピクサー好きの小手は、ビーバーとなって動物の世界に潜入する本作の設定について、「動物と会話をしてみたいというのは誰もが思う夢の一つだったりするので、『そこを描きに来たか、ピクサー！』と思いました。『ズートピア』みたいに派手な街並みではないんですけど、『トイ・ストーリー』のようなあの目線だからこそ分かる世界、そこから見えてくる新しい世界の見方とか、動物同士シビアなルールみたいなものがきちんと描かれていて、非常にハチャメチャなストーリーではあるんですけど、随所にすごく納得させられる、すごく親近感が湧きました」と語った。
自身が日本版声優を担当するキング・ジョージについては、「王様なんですけどすごく優しいんですよね。権力者として動物たちを率いていくよりは、『まあ、まあ、まあ』と言って優しくまとめる気の優しい王様です。僕も争い事が得意な方ではないので、まあまあと言って仲裁役に回ったりするところは似てるなと思います。子供の頃、喧嘩の仲裁に入って両側から殴られたことがあります（笑）」と自身との共通点を明かした。
アフレコでは声の高さに苦労したようで「本国の方の声が僕の地声よりも高めの声だったので、リスペクトの意味でも普段使わない声の出し方にチャレンジしました。あとは顔ですね。ずっと口角を上げて、前歯をちょっと出して（笑）表情筋をキング・ジョージに近づけるために全力で顔を動かしました。登場からいきなりハイテンションだったので、スタートダッシュが一番大変でした」とアフレコ時の裏話を明かした。
特別映像には、小手伸也がビーバーの姿となって、羽村市動物公園にいるビーバーたちのもとを訪れる様子が…。
この日、声優を務めるにあたり“真の意味で”動物たちの気持ちを理解するためにビーバーの姿で動物公園を訪れた小手だが、キリンやカピバラに話しかけるもうまく伝わっていない様子…。ついに本命のビーバーたちのもとを訪れるが、夜行性のためか眠そうなビーバーたち。
飼育員からビーバーとコミュニケーションをとるコツを聞くも、なかなか苦戦する小手のもとへ、主人公メイベルの日本版声優を務める芳根京子がビーバーの姿でサプライズ登場。突然の芳根の登場に腰を抜かすほどビックリする小手だが、その後は芳根と2人でビーバーとコミュニケーションをとるべく悪戦苦闘。すると、そのかいがあってかビーバー自ら水の中に入り二人の前で泳ぐ姿を披露。ようやくビーバーと心が通じあえたことに喜びほっとする芳根と小手は、そのままビーバーたちの前で生アフレコを披露し、映画公開に先駆けてしっかりとビーバーたちからもお墨付きをもらった。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
