伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ56歳、銀座高級クラブ風姿に反響「艶っぼい」「素敵」
一昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが27日、自身のインスタグラムを更新し、厳かな和装姿を公開した。
【写真】かとうれいこ56歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
インスタグラムでは美しさあふれる近影などを度々投稿。今回は「撮影中です」「お着物が素敵で気が引き締まります」と、ドラマの撮影中のオフショットを公開した。自撮りしているかとうは淡いクリーム色の着物姿だ。コメント欄には「すごい高級銀座お店女将さんみたいですね」「れいこさんに着物の仕事が来ますように」「誰もが振り返る和服美人」「極妻になったのかとおもた」「着物姿も綺麗」といった称賛が殺到している。
■かとうれいこ
1969年生まれの55歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
