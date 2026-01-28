『未来のムスコ』“颯太”天野優の涙に「もらい泣き」「演技が上手すぎ」の声
志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）の第3話が27日に放送。颯太（天野優）の涙に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『未来のムスコ』第3話より
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。
颯太は保育園で空飛ぶ車の絵を描いていた。そんな車はないと指摘された颯太は「あるよ。ママと1回だけ乗ったことあるもん」と言うが、「颯太くん嘘つき」と言われてしまう。未来が颯太を迎えに行くと、颯太は元気がなかった。
保育園からの帰り道、颯太は空を見上げて「車、飛んでない。嘘つきって言われた。レオくん、いない。ありさちゃんもいない。おうちも違う。保育園も違う。カメ太も違う、ママも違う。ママに会いたい」と泣き出してしまう。未来は颯太に近づき「私、気づけてなかった。私だけじゃなかったんだ。颯太の方がもっと怖いよね。1人で知らない場所に来て。ごめんね、颯太」と謝る。
颯太は「未来のこと誰にも話しちゃいけないから、カメ太とお話してたの」と保育園にいる亀に話していたのだと告白。未来は颯太の寂しかった気持ちを受け止め「でもね颯太、颯太がここに来てくれて、ママすっごく嬉しいの。今のママはまだダメなとこもあるけど、一生懸命がんばって、未来の颯太のママになりたい。颯太のこと大好きな気持ちは、今のママも、未来のママもきっとおんなじだと思うんだ」と伝える。
未来は「約束する。ママが必ず颯太を未来のママのところに帰してあげる。だからなんにも心配しなくて大丈夫」と誓う。颯太は未来に抱きつき、未来は颯太のことを肩車した。未来は「空飛ぶ車には乗せてあげられないけど、これならおんぶより高いでしょ」と笑う。颯太は「ママタクシーだ！ ママがいつもやってくれるの！」と喜ぶのだった。
颯太が泣き出してしまうシーンに、視聴者からは「颯太の不安で寂しくなっていく表情の変化があまりにもすごい」「大泣き」「切ない」「颯太くんも知らない世界で頑張って生きてんだよね」「泣きの演技が上手すぎ」「涙を流さずにはいられなかった」「もらい泣き」などの声が集まっている。
