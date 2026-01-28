『再会』“淳一”竹内涼真、聞き込み中の重要証言に反響「黒のSUV」「品川ナンバー…」（ネタバレあり）
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が27日に放送され、聞き込み中の淳一（竹内）がたどり着いた証言に対して、ネット上には「めちゃくちゃ重要」「気になるーっ！黒のSUV…」「品川ナンバー…」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】江口のりこ演じる南良の事情聴取が「怖い」と話題に
本作は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。竹内が演じるのは、小学6年生以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一。彼と“誰にも言えない秘密”を共有しながらも、殺人事件の容疑者として再会することになる初恋の女性・岩本万季子を井上が演じる。
23年前に人知れず持ち去り、タイムカプセルに封印していた殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。今になって、あの拳銃を持ち出し、スーパー店長殺人事件を起こしたのは一体誰なのか。
かつて拳銃を埋めたこと、そしてタイムカプセルの鍵の暗証番号を知るのは、捜査を担当する淳一と、今回の事件の容疑者と目される万季子、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）ら同級生4人のみのはず。よからぬ疑念と仲間を信じたい気持ちがせめぎ合う中、淳一は彼らとともにタイムカプセルを掘り返すが、やはり拳銃は消えていた…。
その後も捜査のために、タイムカプセルを埋めていた現場付近で聞き込みを続ける淳一。ある日、彼は犬を散歩させていた男性から不審な人物を見かけたという話を聞く。男性は、その不審な人物について男だったと振り返りつつ、近くには品川ナンバーの黒いSUVが止まっていたと証言する。
淳一が得た証言に対して、ネット上には「めちゃくちゃ重要な証言」「優秀すぎる目撃者」などの声や「気になるーっ！黒のSUV…」「品川ナンバー…ということは圭介…？」「今のところ限りなく圭介が怪しくなってる」「圭介と見せかけて〜のパターンも有り得る」といった投稿も集まっていた。
